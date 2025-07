Nuoto, Italia d’argento nella 4×100: “Più di così impossibile”

Roma, 27 lug. (askanews) – “Siamo stati tutti bravissimi e abbiamo dato tutti il massimo. Abbiamo nuotato un tempo incredibile di grandissimo spessore mondiale. Il trend continua ad essere positivo per questa staffetta e sono veramente orgoglioso di esserne protagonista. Contento ovviamente della mia frazione”. Così il capitano della staffetta 4×100 stile azzurra, Lorenzo Zazzeri, tesserato per Esercito e RN Florentia al termine della gara “Io credo che più di così non potevamo fare onestamente – prosegue Ceccon, tesserato per Fiamme Oro e Leosport – Dispiace perché in genere con un crono del genere si vince. Complimenti all’Australia ma sono convinto che prima o poi l’oro arriverà”. Gli fa eco Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto): “Ha ragione Thomas perché questo è un tempo che in passato ci avrebbe regalato l’oro. Siamo abbonati all’argento che per carità va benissimo ma qualche rimpianto c’è”. Chiusura affidata alla nuova leva D’Ambrosio (Fiamme Gialle/Fondazione Bentegodi): “Che dire prima finale mondiale della carriera e subito una medaglia: è incredibile per me. Sono felice della mia frazione, perché mi sono migliorato ulteriormente rispetto al mattino. Ringrazio i miei compagni perché sono stati eccezionali questa sera”.(Foto DBM / DeepBlueMedia)