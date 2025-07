Marche, Conte rinvia decisione M5s su Ricci a esito interrogatori Procura 30-31/7

Roma, 25 lug. (askanews) – “Ci stiamo prendendo il tempo necessario: è importante attendere la conclusione degli interrogatori dei prossimi 30-31 luglio da parte della Procura”, Lo ha spiegato il presidente M5s Giuseppe Conte rispetto alla conferma o meno di sostegno alle Regionali delle Marche per l’europarlamentare Pd ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, nel corso di una riunione oggi una riunione con Paola Taverna, con il coordinatore regionale delle Marche Giorgio Fede e con i coordinatori provinciali e rappresentanti dei gruppi territoriali marchigiani.Nel corso della riunione Conte ha chiesto di avviare già nei prossimi giorni un confronto sui territori. “È importante conoscere anche le sensibilità del territorio”; sensibilità che Conte intende acquisire ai fini del processo decisionale in corso che si concluderà a Roma. “Un avviso di garanzia non è una condanna” e una “forza politica matura e responsabile come il M5S” è chiamata a “discernere caso per caso e valutando se il singolo ha dimostrato onestà o disonestà”, ha sottolineato il leader M5s. Al contempo, ha rimarcato “etica pubblica, trasparenza e legalità sono valori fondamentali e non negoziabili: per noi sono costitutivi”.