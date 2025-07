Basket, Pozzecco annuncia: “Polonara con noi agli Europei”

Roma, 22 lug. (askanews) – Achille Polonara, in cura per la leucemia mieloide diagnosticata durante le semifinali-scudetto, è stato inserito da coach Gianmarco Pozzecco nella lista di riserva degli atleti convocati per Eurobasket 2025. L’ala della Virtus non potrà, ovviamente, rispondere alla chiamata in campo, ma avrà comunque un ruolo nella selezione azzurra che affronterà il torneo internazionale in partenza il 27 agosto (l’Italia esordirà giovedì 28 contro la Grecia). “Polonara ci darà un supporto concreto – ha spiegato Pozzecco parlando alla Gazzetta dello Sport -. La sua conoscenza del contesto, della mia pallacanestro, di tutto l’ambiente, lo rende prezioso per noi. Lavorerà attraverso Synergy, un programma di analisi video e statistiche: attingeremo ai suoi spunti, alle sue idee, alle sue analisi, e sono convinto che sarà un valore aggiunto. Ha vissuto questa Nazionale dal primo momento, ha una visione completa di ciò che facciamo. Voglio che si senta realmente parte dell’ambiente azzurro”. Oltre alla lunga esperienza con la nazionale, iniziata con Eurobasket 2022 e proseguita con i Mondiali del 2023 e il torneo preolimpico del 2024, Pozzecco e Polonara hanno condiviso anche metà stagione nel 2018-19 con il Banco di Sardegna Sassari, vincendo la FIBA Europe Cup e raggiungendo la finale-scudetto, persa contro l’Umana Reyer Venezia in gara-7.