Scuola, al via Campus di Formazione AGIDAE ad Assisi

Perugia, 21 lug. (askanews) – Ad Assisi, ha preso avvio, con la cerimonia di inaugurazione, la nuova Edizione del Campus Estivo di Formazione Professionale dell’Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica (AGIDAE), che si concluderà il 24 luglio, dedicato alle centinaia di rappresentati e responsabili degli Enti Ecclesiastici, con ben 6 Corsi tematici di estrema attualità, che affrontano, in una visione unitaria, le principali sfide dei nostri tempi, con un titolo emblematico “Radici, futuro, orizzonti nuovi”.L’ultradecennale esperienza maturata sul campo, fin dal lontano 1960, qualificata da una costante attenzione ai temi sociali, formativi, scolastici delle Scuole Paritarie, giuridici, assistenziali e socio-sanitari, in un’ottica di piena comprensione dei fondamentali valori e bisogni della nostra società globalizzata, consente all’Associazione di poter sviluppare un percorso formativo di approfondimento, che in questa Edizione si articola in 6 Corsi, che vanno da quello per i “Gestori” (contrattazione collettiva per gli Enti ecclesiastici e la gestione delle Attività, con una significativa attenzione per le nuove prospettive della IA), ai “Contabili” (norme, valori e strumenti dello specifica sistema contabile), ai “Gestori del personale” (costo del lavoro), ai “Coordinatori didattici” (regia educativa nella gestione della Scuola, coordinamento con competenza e visione), ai “DOCENTI” (Scuola Paritaria e nuove generazioni: un patto educativo da rinnovare) ed, infine, ai cosiddetti “Soggetti attuatori” (FondER, Fondo Enti Religiosi, formazione continua in costante evoluzione). (SEGUE).Perugia, 21 lug. (askanews) – Nelle Scuole Paritarie rilevante è l’attenzione per lo studente, per la sua formazione morale, intellettuale e spirituale, convinti che solo un adulto accuratamente preparato da giovane può affrontare, responsabilmente e con successo, le sfide future. Per tale motivo, a monte è necessario realizzare un modello di docenza, anche di sostegno, e di team educativo, da selezionare e addestrare con cura, con nuovi approcci nella valutazione scolastica, temi questi illustrati dalla Rettrice del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli – Silvana Dovere, dal Prof. Pietro Cattaneo, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dal Direttore della Fondazione AGIDAE Labor – dott. Nicola Mercurio. Il sentiero formativo sarà guidato da Dirigenti AGIDAE, qualificati professori del mondo accademico, professionisti, intellettuali ed esperti, che affronteranno anche tematiche come il bullismo, cyberbullismo e cybersecurity, la gestione dei beni, le certificazioni di qualità, la tutela dei diritti dei minori e la privacy nella Scuola.Tra gli interventi particolarmente attesi quello sul tema “La diversità delle Opere e il sostegno dello Stato: Scuola, Assistenza, Sanità e Accoglienza” e quello proposto dagli esperti dell’Istituto per le Opere di Religione (IOR), sulle “Opere e strutture della Chiesa in un sistema ordinato di regole canoniche e civili”. La prima giornata inaugurale si è conclusa con una Tavola Rotonda sulla “Vita associativa e qualità dei servizi alle comunità civili: una scala di valori”, coordinata da Padre Francesco Ciccimarra, Presidente Nazionale AGIDAE, alla quale hanno partecipato per la prima volta Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale ARIS, Franco Massi, Presidente nazionale UNEBA, e Luca Iemmi, Presidente nazionale FISM. L’intento è quello di riflettere sulle eventuali “linee condivise” nella contrattazione collettiva, pur nel rispetto della specifica identità valoriale.In una logica di costante evoluzione, nel solco di una consolidata tradizione, anche quest’anno AGIDAE assicura ai propri associati e dipendenti un’attenzione e cura, avendo sempre come obiettivo finale quello di fornire un adeguato livello di risposta non autoreferenziale per il bene della Comunità.