Sadturs & KIID annunciano il nuovo album “No Regular Music 2”

Milano, 21 lug. (askanews) – Dopo settimane di attesa scandita da spoiler sui social e collaborazioni svelate tramite misteriosi indizi, Sadturs & KIID rompono finalmente il silenzio con un trailer pubblicato oggi sui loro profili social: il loro nuovo album “No regular music 2” (Warner Music Italy) uscirà il 25 luglio 2025, in formato digitale e fisico. I due produttori Lorenzo Bassotti, in arte KIID, nato a Jesi, e Francesco Turolla, in arte Sadturs, nato a Milano rispettivamente classe 2003 e 2002 hanno scelto un annuncio con un video dal forte impatto visivo e cinematografico, ambientato in un universo dark e surreale, quasi futuristico. Immersi in un’atmosfera cupa, i due producer si muovono in un edificio composto da ambienti sempre diversi, accompagnati dagli artisti che hanno collaborato al progetto. Infatti, nel trailer compaiono e vengono evocati: Tony Boy, Astro, Shiva, Artie 5ive, ANNA, Ghali, Glocky, Simba La Rue, Melons, Faneto, Rrari dal Tacco, thasup, Lubi, Aira, Waze RRX, Flaco G, Over Lapa, Lito e Enny P.All’interno del disco è inclusa anche la collaborazione internazionale con Anyma, artista e produttore italiano di fama globale, noto per il suo immaginario elettronico e visionario, in grado di fondere suono e tecnologia in maniera unica. Il concept narrativo del video ruota attorno a due chiavette USB: la prima, su cui è inciso il numero “1”, viene consegnata da Astro ai due producer come segnale d’ingresso nel mondo No Regular Music. La seconda, che presenta la cifra “2”, arriva da Ghali e sblocca su una serie di schermi l’artwork ufficiale di “No Regular Music 2” insieme alla sua data di release: il 25 luglio. Un concept che mescola immaginazione e realtà, musica e visione, e che ci fa intuire la portata e il valore di un progetto che si preannuncia come uno dei più ambiziosi dell’anno. La tracklist completa non è ancora stata svelata, ma il nuovo disco di Sadturs & KIID promette di ridefinire ancora una volta le coordinate dell’urban italiano.Sadturs & KIID tornano così sulle scene dopo il debutto del primo capitolo “No Regular Music” (ottobre 2023), seguito nel luglio 2024 dalla sua deluxe edition composta da 20 tracce, che ha visto la partecipazione di nomi del calibro di Astro, Tony Boy, Ghali, Artie 5ive, Bello Figo, Rhove, Nerissima Serpe, Niky Savage, Lito, Low-Red, Papa V, Jake La Furia. In particolare, i brani “Le bambine fanno oh” feat. Nerissima Serpe, ANNA, Papa V e Artie 5ive (16,3 MLN di streaming) e “CLAP CLAP” (oltre 21 MLN di streaming e certificata disco d’Oro) hanno riscosso grande successo e sono stati accolti con grande favore da parte di critica e pubblico.