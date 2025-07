SudCorea: 14 morti per le forti piogge, comunicazioni in tilt

Milano, 20 lug. (askanews) – Sono 14 le persone che hanno perso la vita in Corea del Sud e le comunicazioni sono andate completamente in tilt: l’agenzia di stampa Yonhap batte che nel fine settimana sono state segnalate interruzioni del servizio a causa delle forti piogge che hanno causato blackout nelle stazioni cellulari in tutto il Paese, ma la maggior parte dei danni è stata recuperata, ha affermato il Ministero della Scienza. La maggior parte dei guasti alla rete è stata segnalata nella contea meridionale di Sancheong e Gapyeong, 55 chilometri a nord-est di Seul, colpita da forti piogge in un breve lasso di tempo. Secondo il governo e l’Agenzia nazionale dei vigili del fuoco, alle ore 11 del mattino locali 14 persone erano morte e altre 12 risultano disperse a causa delle forti piogge. Secondo il ministero, domenica a mezzogiorno sono state segnalate interruzioni di rete presso circa 7.000 torri cellulari per i servizi wireless, dovute principalmente a interruzioni di corrente. Colpiti anche circa 100.000 servizi di telefonia fissa e Internet.Ma il 90 percento dei servizi wireless e il 98 percento dei servizi di linea fissa sono stati ripristinati.