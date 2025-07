Toscana, Giani quattro ore da Schlein: “mi affido al partito”

Roma, 14 lug. (askanews) – “Affido alla segretaria nazionale e al segretario regionale la guida del percorso politico che ci porterà a presentare alla Toscana un progetto all’altezza della sua storia e del suo futuro. Da parte mia, ne rispetterò le decisioni e la conclusione, offrendo la mia massima collaborazione in questo passaggio decisivo”. LO afferma il presidente Pd uscente della Toscana sulla sua ricandidatura in autuno, dopo oltre quattro ore di incontro al Nazareno con la segretaria del partito Elly Schlein.“Un incontro proficuo -assicura Giani- segnato da una piena condivisione del quadro politico con la segretaria Elly Schlein, i membri della segreteria nazionale Igor Taruffi e Marco Furfaro, e il segretario regionale Emiliano Fossi, con i quali ho lavorato in stretta sinergia negli ultimi mesi.Ho illustrato le ragioni che mi hanno spinto, nei giorni scorsi, a dichiarare la mia disponibilità alla candidatura, chiarendo al gruppo dirigente nazionale e regionale ogni aspetto che aveva generato fraintendimenti e dato l’idea di divisioni inesistenti. Siamo tutti consapevoli della delicatezza di questo passaggio: costruire un progetto politico largo, unitario e credibile, fondato su un programma condiviso con partiti, movimenti e società civile. Un progetto che guardi al futuro della Toscana e del Paese”. “Le sfide che abbiamo davanti – conclude il Governatore Pd della Toscana- sono enormi. I dazi annunciati da Trump pesano sull’economia toscana, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro. I tagli del governo Meloni mettono a dura prova la sanità pubblica e il welfare, colpendo in particolare i cittadini più fragili.Per questo abbiamo discusso di come dare vita a una proposta politica all’altezza del tempo che viviamo, capace di unire tutte le forze alternative alla destra. Ogni passo che compiremo nei prossimi giorni sarà condiviso, con quello spirito unitario che ha sempre contraddistinto il nostro lavoro”.