Ritrovato il bambino scomparso vicino a Ventimiglia, sta bene

Milano, 13 lug. (askanews) – È stato ritrovato il piccolo Allen, bambino di 5 anni scomparso venerdì scorso da un campeggio situato a Latte, una frazione di Ventimiglia, in Liguria. E’ stato ritrovato a pochi chilometri dal luogo della scomparsa, in buone condizioni di salute, come spiegano i soccorritori. Il ritrovamento, ha commentato sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “è una bellissima notizia che ci riempie di gioia. Grazie a tutti i soccorritori che, con il loro instancabile lavoro, hanno riportato il bimbo tra le braccia della sua famiglia”.“Il bambino è stato trovato da una squadra da volontari di protezione civile che ha immediatamente comunicato il ritrovamento e ci siamo attivati per portarlo al nostro centro di coordinamento, ove abbiamo fatto arrivare anche i soccorsi sanitari per accertarci comunque anche che dello stato di salute. Immediatamente ci siamo attivati per far arrivare i genitori che sono arrivati e con grande gioia, veramente il loro cuore si è aperto, sono riusciti a abbracciare il proprio bambino. Grazie al buon Dio l’abbiamo ritrovato”, ha raccontato a RaiNews24 il vicecomandante dei vigili del fuoco di Ventimiglia, Alessandro Giribaldi. Da venerdì sera erano in atto le ricerche dei vigili del fuoco con cinofili, esperti in topografia, squadre SAF, sommozzatori, piloti di droni ed elicottero Drago. “Questa mattina ci siamo ritrovati coi miei colleghi e abbiamo raggiunto il posto che pensavamofosse quello dov’era. Lo abbiamo trovato in mezzo ai rovi, in un anfratto, in un vallone, tra sterpaglie e rovi”, ha raccontato a RaiNews24 Dario Mattiauda, uno dei volontari della protezionecivile che stamani ha ritrovato Allen. Il volontario ha ricordato che il bambino soffre di autismo e“quindi era immobile, fermo, non ha fatto niente”. Poi il prenderlo, sollevarlo e riportarlo alla famiglia è stata, ha continuato, “un’emozione forte che mi porterò dietro per tanto tempo” .Il Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha precisato che il ritrovamento è avvenuto stamattina alle ore 8:48, quando tre volontari dell’associazione di volontariato Riviera dei fiori lohanno rinvenuto, “preso, abbracciato e condotto immediatamente al soccorso di Latte, il tutto nel giro di pochissimi minuti. Lo hanno consegnato ai medici, il bambino sta bene e ha potutoriabbracciare i genitori”. La felicità della famiglia si unisce a quella della comunità, dopo ore drammatiche. “Che angoscia. Sono stati giorni veramente tremendi – ha detto il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro – poi io ho un bambino più o meno della stessa età e non oso immaginare quello che ha provato la famiglia, però tutto è bene quel che finisce bene, volevo ringraziare i miei residenti che sono venuti in massa anche ieri notte a cercare in tutti i posti, veramente è un’emozione che non pensavo di provare in un mandato amministrativo”.(foto da social)