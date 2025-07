Usa, Trump annuncia dazi al 30% per i prodotti Ue

Roma, 12 lug. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato oggi che gli Stati Uniti imporranno dazi del 30% sui prodotti dell’Ue a partire dal 1 agosto. In una lettera alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, Trump ha citato “deficit commerciali insostenibili a lungo termine”.“Abbiamo avuto anni per discutere delle nostre relazioni commerciali con l’Unione Europea e abbiamo concluso che dobbiamo abbandonare questi deficit commerciali a lungo termine, ampi e persistenti, generati dalle vostre politiche tariffarie e non tariffarie e dalle vostre barriere commerciali – ha scritto Trump nella lettera all’Ue – purtroppo, il nostro rapporto è stato tutt’altro che reciproco”. Nella missiva, Trump ha quindi ammonito che qualora l’Ue decidesse di “alzare i tassi e rispondere, allora, qualunque sia l’importo che sceglierete di aumentare, verrà aggiunto al 30% che applicheremo”. Secondo il presidente americano, i dazi “sono necessari” a fronte di “un deficit insostenibile” che rappresenta “una grave minaccia per la nostra economia e, di fatto, per la sicurezza nazionale”.