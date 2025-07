Trump minaccia dazi aggiuntivi contro i Paesi BRICS. La Cina: inaccettabili

Roma, 7 lug. (askanews) – Il presidente USA Donald Trump ha minacciato un dazio aggiuntivo ulteriore del 10% a qualunque Paese che sostenga le politiche “anti-americane” dei Paesi BRICS, ovvero il raggruppamento di economie mondiali fondato da Brasile, Cina, Russia, India (BRIC), con l’aggiunta del Sudafrica, e successivamente altri Paesi (Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Iran, Indonesia). Trump, oggi, sul suo social network Truth ha scritto: “A qualsiasi Paese che si allinei alle politiche anti-americane dei BRICS verrà applicato un AMMONTARE ULTERIORE 10% DI TARIFFA. Non ci saranno eccezioni a questa politica”.Una minaccia “inaccettabile”, ha risposto oggi la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning nella quotidiana conferenza stampa a Pechino. “Riteniamo che (il formato BRICS) sia una forza positiva a livello internazionale, aperta e inclusiva, non diretta contro alcun Paese”, ha detto Mao rispondendo indirettamente a Trump, che ha definito “anti-americane” le politiche dei paesi BRICS. “Per quanto riguarda i dazi, ci siamo sempre opposti e alle guerre commerciali, e consideriamo inaccettabile utilizzare i dazi come strumento di coercizione o pressione: un aumento arbitrario delle tariffe non giova a nessuna delle parti coinvolte”, ha continuato la portavoce cinese.