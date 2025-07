Euro digitale, Donohoe: divergenze tra Paesi su limiti a detenzione

Roma, 7 lug. (askanews) – Sul progetto per creare un euro digitale oggi i Paesi che aderiscono alla valuta condivisa non hanno trovato una posizione comune “sul processo decisionale riguardo alla fissazione dei limiti (individuali) alla detenzione”, rispetto a una proposta che era stata formulata da Bce e presidenza dell’Eurogruppo. Ora si cercherà di trovare una quadra su questo aspetto da qui a settembre, mentre in generale l’obiettivo è di trovare un accordo complessivo sull’euro digitale entro dicembre. Lo ha spiegato il presidente dell’eurogruppo, Paschal Donohoe nella conferenza stampa al termine della riunione di oggi. “Sull’euro digitale, l’obiettivo è supportare la presidenza danese per un accordo complessivo. Il termine è dicembre: la fine della presidenza danese”, ha detto.In generale su questo tema “abbiamo fatto alcuni buoni progressi. Gli scambi di oggi hanno mostrato una crescente convergenza politica su alcune questioni chiave. E c’è un forte interesse – ha detto – nel trovare un equilibrio per un approccio praticabile sui limiti alla detenzione”. Su questo specifico aspetto – i limiti individuali alla detenzione del futuro euro digitale – “abbiamo ancora del lavoro da fare nelle prossime settimane”, ha detto ancora il ministro irlandese in risposta a una richiesta di precisazioni.“Non abbiamo raggiunto un accordo sulla questione del processo decisionale riguardo alla fissazione dei limiti alla detenzione”. Tuttavia sono stati fatti progressi con la presentazione della già menzionata proposta della Bce. “Abbiamo ascoltato diverse reazioni”, che secondo Donohoe “erano prevalentemente positive”. Ad ogni modo “abbiamo tutti concordato che dobbiamo lavorare di più” su questo tema. L’euro digitale è un progetto per creare una versione digitalizzata della valuta della banca centrale, su cui la Bce è impegnata da anni e su cui si l’area euro si sta contrapponendo in maniera abbastanza evidente rispetto agli Stati Uniti.Oltre Atlantico, infatti, i progetti di valute digitali delle banche centrali (Cbdc) vengono guardati con diffidenza e ostilità, al punto che l’amministrazione Trump ha vietato alla Federal Reserve (la Banca centrale Usa) e alle altre agenzie federali di lavorare a ipotesi simili o di consentire il loro uso sul territorio Usa. Washington punta piuttosto sulle Stablecoin, criptoasset a cui si cerca di conferire stabilità legandole a una valuta di riferimento (nel caso degli Usa il dollaro) tramite un titolo sottostante a cui vengono collegate, come i buoni del Tesoro. Sulle Stablecoin è invece la Ue a mostrare un atteggiamento di diffidenza-ostilità, al punto di considerarle un rischio per la sua sovranità monetaria, rischio da cui mettersi al riparo anche con l’euro digitale. (fonte immagine: Europea Union).