Cinema, il Ventotene Film Festival premia Paolo Sorrentino

Roma, 7 lug. (askanews) – Il 26 luglio al Ventotene Film Festival, il più longevo tra quelli organizzati nelle isole minori, arriverà il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino. Sarà protagonista di un incontro con il critico cinematografico Federico Pontiggia, in coincidenza con la consegna del Premio Ventotene Film Festival all’Eccellenza Internazionale (ore 22.00, Belvedere Granili).Questo appuntamento inaugura la XXX edizione del Festival, ideato e diretto da Loredana Commonara, che tornerà in autunno per celebrare i suoi 30 anni di storia, con una programmazione rinnovata e un ricco palinsesto di proiezioni, masterclass e ospiti internazionali. Il riconoscimento a Paolo Sorrentino non è solo un omaggio a un maestro del cinema contemporaneo, ma una dichiarazione di intenti: il Ventotene Film Festival conferma la volontà di essere crocevia di eccellenze cinematografiche.“Sono profondamente onorata – ha dichiarato Loredana Commonara – che Paolo Sorrentino abbia accettato il nostro invito a ritirare il premio in occasione del 30esimo anniversario del Ventotene Film Festival. Il suo indiscusso talento, la sua visione autoriale e la straordinaria capacità di trasformare il cinema in una forma d’arte capace di emozionare incarnano una poetica raffinata e inconfondibile che ha segnato in modo profondo il panorama cinematografico contemporaneo. La sua presenza rende ancora più speciale questa edizione, per noi così significativa”. Tra l’altro Sorrentino sta lavorando al suo prossimo film, “La Grazia”, una nuova intensa storia d’amore interpretata ancora una volta da Toni Servillo, che sarà il film d’apertura, in prima mondiale in concorso, dell’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera (27 agosto – 6 settembre 2025). Le riprese si sono svolte in Italia sotto la produzione di The Apartment Pictures e Numero 10, con la partecipazione di PiperFilm.Il festival è realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Lazio e Comune di Ventotene.