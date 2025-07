Padel, Treviso si tinge d’azzurro: semifinale per Abbate-Montiel

Roma, 5 lug. (askanews) – Flavio Abbate approda in semifinale al FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso. Il 20enne siracusano, miglior talento italiano, in coppia con l’italo-argentino Alvaro Montiel ha superato i quarti di finale battendo gli spagnoli Gerard Arnaldos e Miguel Gonzalez con il punteggio di 6-1 7-6. Una settimana fa – si legge in una nota – Abbate si era fermato ai quarti nella tappa di Palermo dopo una sfida di altissimo livello contro Maxi Sanchez, ex numero uno del mondo, e Alex Ruiz, campione europeo in carica.“Un traguardo importantissimo – ha commentato Abbate -. Gerard e Miguel sono partiti più lenti, poi hanno alzato il ritmo. Siamo stati bravi a restare calmi e lucidi nel tie break. Siamo felici di rappresentare l’Italia nella fase decisiva del torneo”. La coppia Abbate-Montiel, vincitrice in stagione dei titoli FIP di Bristol e Cipro, sfiderà domenica mattina nella semifinale un’altra coppia spagnola composta da Arnau Candelo e Marc Lupon. Le semifinali sono in programma alle 10, mentre la finale maschile è in programma in serata, non prima delle 19. Non è bastato invece un match point nel tie break decisivo al duo formato da Simone Iacovino e Lorenzo Di Giovanni: gli azzurri sono stati sconfitti da Sintes-Marques per 6-4, 1-6, 7-6 con un tiratissimo 13-11 nel set decisivo. Eliminata anche Giorgia Marchetti, vicecampionessa d’Europa e bronzo mondiale, che insieme alla spagnola Merino si è arresa per 6-2, 6-4 contro Borrero-Perez. Protagoniste della giornata anche Chiara Pappacena e Martina Parmigiani, che hanno dominato il loro quarto di finale e poi la semifinale superando prima Dubins-Fernandes e successivamente Letizia Dell’Agnese e Silvia Trassinelli per 6-2 6-2. “La maglia azzurra mi dà forza – ha dichiarato Pappacena -. È come una pozione magica che mi carica di energia mentale. Ora penso solo al prossimo Europeo”.