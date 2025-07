Alle Cinque Terre nuoto e vela si imparano gratis, boom di iscritti a Monterosso

La Spezia, 5 lug. (askanews) – Partecipazione da record alla edizione 2025 dei corsi gratuiti di nuoto e vela offerti ogni anno da oltre 20 anni dal Circolo Velico Monterosso “Gino e Bebe De Andreis” agli studenti delle scuole del territorio del Parco delle Cinque Terre. Per due settimane 46 ragazzi di età compresa fra i 5 e 17 anni hanno partecipato dal lunedì al venerdì alle lezioni a terra, in acqua e nel vento coordinate e dirette dal professore Vincenzo Campoli, istruttore federale e referente della Federazione italiana Vela (Fiv) e Federazione Italiana Nuoto (Fin) per le attività sportive del Circolo Velico Monterosso.Suddivisi per fasce di età e livelli di preparazione, velisti e nuotatori in erba nati residenti e iscrutte alle scuole nei Comuni di Monterosso, Vernazza, Riomaggiore e Levanto hanno imparato a terra regole della vela e arte dei nodi, in acqua a coordinare i movimenti di stile libero, rana, dorso e qualcuno anche delfino, nel vento a trarre il massimo del vantaggio dell’energia e della potenza nel dispiegare le vele a secondo di flussi e provenienza delle correnti. A carico delle famiglie il solo costo (5 euro) del tesseramento Fiv e Fin, necessario ai fini della sicurezza e delle coperture assicurative di legge. I corsi di formazione gratuita allo sport ai ragazzi delle Cinque Terre 2025 offerti dal Cvm, sostenuti con supporto logistico del Parco Nazionale delle Cinque Terre, della Pro Loco di Monterosso e del Consorzio Turistico Cinque Terre sono iniziati lunedì 23 giugno e si sono conclusi venerdì 4 luglio con la consegna di attestati di merito e medaglie, avvenuta nel corso di una manifestazione con famiglie e accompagnatori degli allievi insieme a istruttori soci e dirigenti del Cvm offerta dal Circolo sulle terrazze del ristorante: focacce torte salate e di riso e dolci locali, nel rispetto della tradizione enogastronomica del levante ligure. Alla manifestazione, oltre al direttore sportivo Campoli e ai dirigenti del Circolo Velico Monterosso che hanno ricordato come la funzione di servizio al territorio sia nel dna di questo circolo per precisa scelta e volontà dei suoi fondatori dei quali il circolo oggi porta il nome, è intervenuto il Presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre Lorenzo Viviani.“Alle Cinque Terre – ha sottolineato Il Presidente del Parco – abbiamo sempre avuto grandi esempi di personalità legate al mare. Non parlo solo in senso sportivo, ma di uno sguardo, di un modo di vivere e agire profondamente rispettoso della natura, maturato fin dai giochi dell’infanzia. Lo sport – come il nuoto, la vela, il canottaggio – rappresenta oggi un’opportunità educativa che contribuisce a formare il carattere, rafforza il legame con il territorio e insegna il rispetto per ciò che ci rende felici e che amiamo. Avere come palestra il mare e la terra delle Cinque Terre è un grande privilegio, ma anche una grande responsabilità. Desidero ringraziare il Circolo Velico Monterosso “Gino e Bebe De Andreis – ha affermato ancora Viviani- per aver offerto ai giovani del nostro territorio non solo un’esperienza sportiva, ma anche un’occasione per costruire un tassello di memoria legato al nostro mare. Sono orgoglioso che questa iniziativa, accolta con tanto entusiasmo, vada proprio in questa direzione: preparare le nuove generazioni a vivere il nostro territorio con consapevolezza, cura e passione. Buon vento a tutti voi”. In attesa della prossima “sessione riservata” gratuita per i residenti, da lunedì 14 luglio partono al Circolo Velico Monterosso i corsi aperti al pubblico dell’ estate 2025 della scuola vela federale Fiv e della scuola nuoto federale Fin. Le due regate federali veliche Fiv alle Cinque Terre, invece, sono in programma al Cvm domenica 1 e domenica 8 agosto. Nella seconda metà di settembre, infone, è prevista la gara di nuoto federale in mare aperto nel Golfo delle Cinque Terre organizzata dal Cvm con Fin Liguria.