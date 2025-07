Migranti, Mimmo Lucano dichiarato decaduto da sindaco di Riace

Roma, 1 lug. (askanews) – Decadenza dalla carica di sindaco per Mimmo Lucano, il primo cittadino di Riace. La decisione è dei giudici del tribunale di Locri, in applicazione della legge Severino. La sentenza è stata depositata oggi, in accoglimento del ricorso presentato al tribunale civile dalla Prefettura di Reggio Calabria dopo la condanna definitiva per Lucano a 18 mesi di reclusione per falso, con pena sospesa. La vicenda che chiama in causa Lucano è quella relativa al processo sui presunti illeciti compiuti nell’ambito della organizzazione dell’accoglienza dei migranti a Riace. Lucano, che è parlamentare europeo con Alleanza Verdi e Sinistra potrebbe presentare ricorso in Cassazione.