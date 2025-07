Marche, Calenda: non sosterremo nè Ricci nè Acquaroli

Roma, 1 lug. (askanews) – “No. Oggi facciamo un direttivo, la mia opinione è che nessuno dei due candidati vada bene per Azione”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda rispondendo, a L’aria che tira su La7, a una domanda sul sostegno di Azione al candidato di centrosinistra alle Regionali nelle Marche, Matteo Ricci.“La prima cosa che ha detto Ricci è chiudiamo il termovalorizzatore, l’Italia ha bisogno di undici termovalorizzatori. Si è buttato dal renzismo alla sinistra… Acquaroli, d’altro lato, è un candidato che è penultimo nella lista di gradimento dei governatori. Azione non sarà presente con il suo simbolo perchè non ritiene che ci sia una coincidenza nè con Ricci nè con Acquaroli”, ha concluso.