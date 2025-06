Fuori “Di là dal fiume e tra gli alberi”, con Schreiber e De Angelis

Roma, 30 giu. (askanews) – Esce in sala giovedì 3 luglio, distribuito da Pfa Films in collaborazione con L’Altro film, “Di là dal Fiume e tra gli Alberi” diretto da Paula Ortiz con un cast d’eccezione composto da Liev Schreiber, Matilda De Angelis, Josh Hutcherson, Laura Morante, Danny Huston, Massimo Popolizio, Maurizio Lombardi e Sabrina Impacciatore.Il film, tratto dall’ultimo romanzo di Ernest Hemingway, e girato interamente a Venezia e nel Veneto è stato prodotto da Tribune Picture e si è avvalso del contributo della Regione del Veneto POR-FESR 2014-2020 e del supporto della Veneto Film Commission. Siamo nel secondo dopoguerra: il Colonnello dell’esercito americano Richard Cantwell, tormentato dagli spettri del fronte, è un autentico eroe di guerra che affronta la notizia della sua malattia terminale con stoica noncuranza. Deciso a trascorrere il suo fine settimana in tranquilla solitudine, commissiona a un autista militare quella che probabilmente sarà l’ultima battuta di caccia alle anatre e una visita ai suoi vecchi luoghi di ritrovo a Venezia. Mentre i piani di Cantwell cominciano a svelarsi, un incontro casuale con una giovane contessa accende in lui la speranza di un rinnovamento. Basato sull’ultimo romanzo completo di Ernest Hemingway pubblicato mentre l’autore era in vita,” Di là dal fiume e tra gli alberi”, cattura un fugace momento di immortalità in cui il tempo si è fermato. La storia contiene i grandi temi di Hemingway: l’amore, la guerra, la giovinezza, gli anni che passano.