Coni, Pancalli: “Colpi bassi fanno parte della politica”

Roma, 26 giu. (askanews) – “Quando fai una competizione sai che puoi vincere o perdere, quando si perde una gara non si dà la colpa agli altri, ho perso, ma la vita va avanti. La sensazione e’ positiva, poi naturalmente i colpi bassi ci sono stati ma fanno parte della vita e della politica”. E’ il commento di Luca Pancalli, dopo aver perso alle elezioni per la presidenza del Coni contro Luciano Buonfiglio. Rispondendo alla domanda dove sono mancati i voti, Pancalli, che da 25 anni guidava lo sport paralimpico italiano, ha detto: “rispondo citando Pirandello che diceva ‘ci sono tante maschere e pochi volti’, rifarei tutto cio’ che ho fatto, altrimenti tradirei il mio approccio alla vita”. Infine, Pancalli si e’ congratulato con Buonfiglio: “con Luciano c’e’ stato fair play, a lui va il mio affetto, mi auguro un Coni migliore e che possa proseguire un percorso, non si augura mai negativita’ se si e’ sconfitti”. Parlando del futuro, Pancalli ha detto: “ricomincio a pensare a me stesso, alla fisioterapia”, e in merito alla candidatura all’esecutivo del Comitato paralimpico internazionale (Ipc), ha risposto: “vedremo”