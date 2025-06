Guerra Israele-Iran, Kallas: i 27 preoccupati, si teme il blocco di Hormuz

Bruxelles, 23 giu. (askanews) – I ministri degli Esteri dell’Ue “sono molto focalizzati sulle soluzioni diplomatiche e ci sono enormi preoccupazioni delle rappresaglie e di questa escalation bellica, e specialmente un eventuale blocco dello Stretto di Hormuz sarebbe estremamente pericoloso e non porterebbe vantaggi a nessuno”. Lo ha detto l’Alta Rappresentante per la Politica estera comune dell’Ue, Kaja Kallas, parlando ai giornalisti al suo arrivo alla riunione del Consiglio Esteri che si tiene oggi a Bruxelles.“Abbiamo già avuto una discussione a colazione sulla situazione in Iran, ma dobbiamo andare oltre” durante la riunione del Consiglio, ha precisato Kallas.