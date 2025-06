Riparte l’Ostia Antica Festival, da Andrea Perroni a Elio Germano

Roma, 18 giu. (askanews) – Torna al Teatro Romano di Ostia l’Ostia antica festival, rassegna dedicata alla musica e al teatro che, alla sua seconda edizione con RTI Teatro Romano Ostia Antica, è in programma dal 21 giugno al 30 settembre in un viaggio tra generi, linguaggi e sensibilità artistiche diverse.Novità di quest’anno, a distanza di decenni dall’ultima programmazione estiva, il Teatro di Roma – Teatro Nazionale torna al Teatro romano di Ostia con tre spettacoli unici per tre sguardi d’autore. Si inizia sabato 21 giugno con Andrea Perroni, che festeggia 25 anni di carriera con uno show-evento tra risate, imitazioni, monologhi, palcoscenici e applausi. Il 22 giugno arriva l’ipnotica miscela di sonorità orientali ed elettronica contemporanea dei Glass Beams, l’enigmatico trio australiano pronto ad accendere l’atmosfera con vibrazioni internazionali.A luglio si riparte dal 2 al 6 con Edipo Re, un classico del teatro greco portato in scena dal Teatro di Roma, per un’esperienza intensa e senza tempo. Il 9 luglio è la volta della comicità brillante di Francesco De Carlo con Mortacci Tour – Storia di Roma per gente allegra, uno spettacolo di stand up comedy dedicato alla storia di Roma antica. Il 12 luglio si continua con Lillo e AC/HD: rock ad alto volume e l’irresistibile ironia di Lillo in uno show tra musica e ironia in cui l’artista condivide il palco con gli AC-HD, tribute band degli australiani AC/DC. Il 13 luglio arriva Alice e il suo omaggio emozionante a Franco Battiato; e il 14 luglio – dopo oltre 10 anni di lontananza dall’Italia – l’atteso ritorno del cantautore americano Bill Callahan, pronto a incantare con la sua voce profonda e inconfondibile. Il 15 luglio spazio al racconto e all’indagine con il giornalista e scrittore Stefano Nazzi, ovvero la voce di uno dei podcast più ascoltati d’Italia, ad Ostia con una delle storie di cronaca più seguite, Il Mostro di Firenze. Il 18 e 19 luglio il grande teatro torna protagonista con Antigone, ancora una volta firmato Teatro di Roma, che riporta in scena la forza del mito e il dramma umano. Il 23 luglio il palcoscenico accoglie l’eleganza e la potenza vocale di Benjamin Clementine, tra le figure più magnetiche degli ultimi anni.Il 25 e 26 luglio l’offerta si arricchisce di un’altra proposta del Teatro di Roma, tra mito e tragedia, con Ifigenia interpretata in chiave contemporanea. Il 27 luglio è Ry X a catturare il pubblico con il suo sound etereo e intimo; mentre il 2 agosto si celebra la grande canzone italiana con lo spettacolo La sera dei miracoli – Omaggio a Lucio Dalla. Settembre si apre con il ritorno dell’energia rock: il 6 salgono sul palco i Marlene Kuntz, band simbolo dell’alternative italiano; e il 9 settembre sale sul palco Barbascura X, tra divulgazione scientifica, satira e spettacolo. L’11 settembre arriva il giovane e talentuoso Marco Castello con il suo tocco raffinato e il 19 settembre entra in scena Neri Marcorè con la sua straordinaria poliedricità e garbo. Presenta Come una specie di sorriso, un concerto che attraversa il vasto repertorio di Fabrizio De André. Venerdì 26 settembre la straordinaria sensibilità interpretativa di Elio Germano incontra il talento di Teho Teardo unendo parole e musica nel loro Viaggio al termine della notte di Louis-Ferdinand Céline.“È con grandissima soddisfazione che annunciamo il programma della stagione teatrale 2025 al Teatro Romano di Ostia, in perfetta continuità con una tradizione ormai ultracentenaria”: ha dichiarato il Direttore del Parco archeologico di Ostia antica Alessandro D’Alessio. “Quest’anno in particolare siamo molto felici della proficua collaborazione con il Teatro di Roma e l’atteso ritorno di alcuni fra i maggiori capolavori della tragedia greca (Edipo Re, Antigone, Ifigenia in Aulide), che si affianca a spettacoli di musica, stand up comedy e attualità. Ampiamente restaurato nel corso degli ultimi mesi a cura del Parco, tanto nella cavea che nei vani di sostruzione dell’edificio, il teatro di Ostia è un luogo ideale e prezioso per trascorrere le calde notti estive all’insegna di un intrattenimento fortemente ricco di contenuti culturali di alto livello. Il raggruppamento RTI Teatro Romano Ostia Antica, nato per la gestione e valorizzazione del Teatro Romano Antico di Ostia, è costituito da imprese che vantano una decennale esperienza nella programmazione e realizzazione di attività di spettacolo e gestione di strutture sceniche e nella gestione di contenitori culturali: Bass Culture srl come capogruppo, GE.SER.T. e C. srl, Beat Production, Knock srl e Mania Teatro srls. Grazie alla versatilità delle diverse imprese coinvolte, si possono portare in scena tutte le arti performative. A testimonianza, ecco alcuni spettacoli e manifestazioni, anche di lunga durata, nell’ambito dei “Luoghi della Cultura” come: Parco Archeologico di Egnazia; Parco Schuster presso il sito UNESCO di San Paolo Fuori le Mura; Ville Storiche di Roma, fra cui Villa Ada; Museo Montemartini – Basilica di Massenzio.