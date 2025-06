Alissa Jung e Luca Marinelli apriranno il Tuscia Film Fest 2025

Roma, 18 giu. (askanews) – Saranno Alissa Jung e Luca Marinelli ad aprire il Tuscia Film Fest 2025. Venerdì 11 luglio 2025 sono attesi a Viterbo (Piazza San Lorenzo) per presentare “Paternal leave”, opera prima della regista tedesca che vede l’attore romano protagonista con la giovane Juli Grabenhenrich.Giunto alla sua ventiduesima edizione, il Tuscia Film Fest porterà anche quest’anno dall’11 al 19 luglio il meglio del cinema italiano e internazionale in provincia di Viterbo, con nove giorni di proiezioni, incontri ed eventi collaterali. Presentato alla Berlinale 2025, “Paternal Leave” narra la storia di Leo – sola e arrabbiata ragazza tedesca – che decide di intraprendere un viaggio nella riviera romagnola per incontrare il padre biologico che non ha mai conosciuto. Il loro primo incontro è un turbinio di emozioni, carico di domande irrisolte, desiderio di appartenenza e tensioni accumulate nel tempo.Il programma completo delle proiezioni e degli ospiti del Tuscia Film Fest 2025 sarà presentato venerdì 4 luglio a Viterbo. A partire dallo stesso giorno saranno attive le prevendite on line sul sito della manifestazione e presso il Museo Colle del Duomo e il Museo dei Portici di Viterbo. Nel corso della ventiduesima edizione saranno come ogni anno consegnati il premi Pipolo Tuscia Cinema in ricordo di Giuseppe Moccia, I mestieri del cinema che ogni anno premia un professionista che ha contribuito alla realizzazione e al successo di uno dei film italiani inserito nel programma della manifestazione e Tuscia Terra di Cinema assegnato a personalità del grande schermo legate territorio della provincia di Viterbo.Sarà, inoltre, presentata la prima edizione del Premio “Mattia Torre” – che vedrà il suo atto finale il 3 e 4 ottobre 2025 al Teatro dell’Unione di Viterbo – e annunciata la composizione della giuria del riconoscimento dedicato ad autrici e autori under 35 di monologhi umoristici e atti comici. Tra i partner della manifestazione: MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Roma Lazio Film Commission, Comune di Viterbo, Fondazione Carivit, ANCE Viterbo, Confartigianato Imprese Viterbo, Sacro Bosco di Bomarzo.