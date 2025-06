Radio Roma celebra 50 anni di innovazione e successi

Roma, 16 giu. (askanews) – Cinquant’anni di musica, intrattenimento e informazione al servizio del territorio: Radio Roma, la prima radio-tv nata nella Capitale e tra le primissime in Italia, spegne le candeline del suo primo mezzo secolo di vita e consolida anche il primato di polo multimediale locale leader della Capitale. Attorno alla storica emittente radiofonica, nata il 16 giugno 1975 e protagonista il 1° marzo 2021 di una “nuova ripartenza”, negli ultimi anni si è sviluppato un vero e proprio network multipiattaforma: oltre alla radio in Fm e Dab, che si ascolta in tutto il Lazio e nei territori limitrofi, ci sono due canali televisivi regionali (Radio Roma News Tv, emittente all-news di informazione e approfondimento in onda sul canale 14 del digitale terrestre, e Radio Roma Tv, radiovisione in onda sul canale 15), oltre al portale www.radioroma.tv.Ascolti e target da leader Intrattenimento e informazione sono le colonne fondanti dell’offerta editoriale del network che, attraverso la logica della piattaforma crossmediale, consente di raggiungere una quota di pubblico cospicua e già profilata per target: agli oltre 200mila ascoltatori che quotidianamente seguono Radio Roma, Radio Roma News tv e Radio Roma Tv, si aggiungono circa un milione di utenti che sul web leggono le notizie di attualità o consultano le repliche e i podcast di tutte le trasmissioni presenti in archivio. Un’offerta di contenuti completa e di qualità, resa fruibile ovunque grazie anche ad un’App che veicola tutti i canali e all’integrazione con tutti i device e assistenti vocali, oltre alla diffusione dei migliori programmi radio-televisivi sull’emittente nazionale Radio Roma Network (gestita da una società esterna e ricevibile in tutta Italia sul canale 222). La varietà dei mezzi proposti fa di Radio Roma – primo brand crossmediale del Lazio – il partner ideale per le aziende che vogliono promuovere le proprie attività in modo efficace, ma soprattutto il network ottimale per istituzioni e cittadini che hanno da un lato la necessità di promuovere le iniziative e le eccellenze locali e dall’altro di dialogare e segnalare i problemi del territorio. I numeri in forte espansione testimoniano il successo del progetto, frutto di un’ambiziosa strategia di sviluppo sostenuta da cospicui investimenti economici per il potenziamento delle frequenze su scala regionale, il restyling degli studi del centro di produzione radiotelevisiva – un complesso di oltre 2 mila metri quadrati sito a Pomezia lungo la via Laurentina – e un sensibile incremento degli organici con oltre 50 collaboratori tra gli ambiti tecnico, artistico, giornalistico e commerciale.Il network multimediale Radio Roma si distingue per una programmazione diversificata e innovativa, in grado di offrire una proposta editoriale sempre più ricca e contenuti differenziati sui suoi canali: Radio Roma, la colonna sonora dell’infotainment in FM e su DAB in tutto il Lazio, che trasmette i grandi successi di ieri e di oggi; Radio Roma News, al canale 14 nella Regione Lazio e su tutte le principali piattaforme digitali, la prima emittente all news per ascolti nel Lazio, con programmi televisivi tematici di approfondimento giornalistico e talk show dedicati all’informazione quotidiana locale;Radio Roma Tv, in onda sul canale 15 del digitale terrestre in tutto il territorio regionale, la prima radio-visione per ascolti del Lazio, dedicata agli amanti dell’intrattenimento e dell’infotainment, in cui si mixano videoclip musicali, interventi legati al racconto dell’attualità del territorio e interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo; RadioRoma.tv, la piattaforma digitale che permette al pubblico di Roma e del Lazio e non solo, di seguire i vari format radio-televisivi in live streaming, i contenuti multimediali e podcast, accessibili anche dall’App gratuita Radio Roma.Musica, intrattenimento e interazione Radio Roma, oggi, è molto diversa dall’emittente nata cinquant’anni fa agli albori dell’epopea delle radio libera, anche se di quell’epoca ha mantenuto lo spirito innovativo e per certi versi rivoluzionario, caratterizzandosi oggi come radio di infotainment sempre sintonizzata con l’attualità. E in un mercato sempre più omologato, la prima emittente in Fm della Capitale si caratterizza per una selezione musicale ricca e variegata, che alterna le hit contemporanee ai più grandi successi senza tempo, e un intrattenimento frizzante e garbato che tiene sempre conto degli spunti dell’attualità. Fondamentale poi il rapporto con gli ascoltatori: “La radio è il primo social network della storia – spiega Francesco Foderà, Responsabile artistico di Radio Roma – come sui social anche noi abbiamo promosso stelle nascenti di conduzione e musica. Come in un social, la partecipazione e l’interazione sono centrali e dalla prossima stagione aumenteremo ulteriormente la partecipazione essendo in onda con i nostri microfoni giornalmente e sempre presenti con le nostre telecamere dai territori coperti dal nostro segnale”. Il valore dell’informazione In radio, in tv, sul web e sui social: il network Radio Roma si caratterizza da sempre per il valore strategico del contenuto e in particolare dell’informazione, con il racconto e l’approfondimento dell’attualità locale e non solo. Grazie ad una redazione di giornalisti professionisti sempre operativa e ad una fitta rete di corrispondenti territoriali e di esperti, la piattaforma multimediale garantisce una presenza sempre più capillare sul territorio per seguire in diretta la cronaca, l’attualità, la politica, coprendo i principali eventi istituzionali, culturali, fieristici, musicali e sportivi. Tempestività e qualità dei contenuti caratterizzano l’offerta informativa di radio, tv e digital, garantendo contenuti sempre più vicini al pubblico, tra informazione e intrattenimento: “Vogliamo essere il punto di riferimento per chi a Roma vive e lavora – conferma Claudio Micalizio, Direttore editoriale del network – raccontando l’attualità e approfondendola in modo critico ma imparziale, con l’obiettivo di rendere i nostri ascoltatori cittadini sempre più consapevoli: del resto, in una società iperconnessa e in cui tutti danno notizie, noi vogliamo provare a capirle senza pregiudizi o polemiche gratuite. La nostra linea editoriale è glocal: il focus è il territorio ma se serve trattiamo anche temi di più ampio respiro, consapevoli che in fondo Roma è Caput mundi. E grazie alle soluzioni della multimedialità, possiamo parlare a target eterogenei parlando linguaggi differenti o a reti unificate in caso di necessità”. L’innovazione e la tecnologia Se tradizione e innovazione sono da sempre scolpite nel Dna di Radio Roma, la tecnologia svolge un ruolo strategico nella diffusione di programmi in diretta e contenuti on demand. In occasione dei primi 50 anni, Radio Roma sigla una partnership strategica con Assodigit, un’Associazione nata con l’obiettivo di unire competenze trasversali per supportare le aziende nei percorsi di digitalizzazione mediante un approccio integrato che copre sviluppo, consulenza strategica e comunicazione. Una collaborazione importante e al servizio di un pubblico sempre più ampio, che consolida ulteriormente il posizionamento dell’emittente nel campo dell’innovazione e della tecnologia, nell’ottica di costruire un futuro digitale in grado di supportare le sfide all’orizzonte ed offrire nuove opportunità di crescita ad aziende e PMI capaci di investire nella comunicazione della propria mission e dei propri valori. “Il futuro è sempre più omnicanale, per questo il mix tra media tradizionali e digitali si rivela vincente sia per la comunicazione che per le attività di marketing delle PMI. In questo contesto, la collaborazione tra Radio Roma e Assodigit nasce con l’obiettivo di fornire un approccio olistico alla comunicazione e alla trasformazione digitale, offrendo l’opportunità alle imprese di digitalizzare e innovare in un modo più completo e performante”, dichiara Giovanni Cinquegrana, Presidente di Assodigit.