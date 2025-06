Faraualla in “Culla e Tempesta” per la rassegna Mondi Sonori

Roma, 13 giu. (askanews) – Domenica 15 giugno alle ore 17.30, per la rassegna Mondi Sonori, saliranno sul palco dell’Auditorium del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma le Faraualla, straordinario quartetto vocale femminile pugliese, che inaugurerà la sezione “Scenari Sonori” curata da Stefano Saletti.La formazione nasce nel 1995 e riunisce quattro cantanti, Gabriella Schiavone, Teresa Vallarella, Maristella Schiavone e Loredana Savino, che hanno saputo trasformare la voce in uno strumento, esplorando le possibilità espressive delle tradizioni popolari, etniche e storiche. Il loro repertorio fonde suggestioni e immagini in una sintesi unica e originale, dove le radici culturali pugliesi si intrecciano con influenze sonore provenienti da mondi e tempi diversi. Il nuovo progetto “Culla e Tempesta” è un vero manifesto culturale e sociale. Racconta la natura maltrattata e mai arrendevole, il mare in tempesta e in culla, i bambini – vittime inconsapevoli dei nostri tempi – che cercano la gioia di vivere anche nei momenti più bui. I brani proposti affrontano temi di poesia e violenza, divertimento e sacrificio, guerra e resistenza, favole e realtà, in un viaggio emozionante e sempre sorprendente.Il concerto combina la potenza vocale delle quattro interpreti e la forza evocativa delle percussioni, creando un percorso attraverso culture lontane che si fonde con la magia di oggetti sonori, immagini e ritmi antichi e moderni. Questo percorso sonoro riflette la Puglia come terra di incontro e di passaggio, richiamata anche nel nome stesso del gruppo: Faraualla, una delle cavità carsiche più profonde dell’altopiano murgiano, simbolo delle radici e della profondità che caratterizzano la loro musica. Il costo del biglietto d’ingresso di 6 euro include anche la visita alle sale espositive del museo, da effettuare prima del concerto, per un’esperienza completa di ascolto e scoperta. IL FESTIVAL: Mondi Sonori, un nuovo e originale festival dedicato alla musica come esperienza trasversale, capace di intrecciare suono, parola, storia e immaginazione. Un progetto che abbraccia mondi culturali diversi e propone un ricco calendario di eventi tra concerti, lezioni d’ascolto, incontri e spettacoli, in programma fino al 31 ottobre 2025 al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali a Roma. Con l’ideazione e la direzione artistica della direttrice del Museo l’Architetto Sonia Martone, Mondi Sonori ha debuttato con una?speciale anteprima sabato 17 maggio, con?Peppe Servillo,?attore, cantante e istrionico performer in scena con una lettura spettacolo di “Marcovaldo” di Italo Calvino. Il festival e si articolerà in quattro sezioni tematiche, ciascuna con un’identità ben definita: Congegni Sonori – strumenti musicali liuteria etnomusicologia e nuove pratiche esecutive (con la supervisione artistica di Gianluca Dessì); Scenari Sonori – la musica il teatro e la letteratura (con la supervisione artistica di Stefano Saletti); Incanti Sonori – la magia dell’Opera lirica, patrimonio dell’Umanità, guide all’ascolto e partecipazione pubblica (con la supervisione artistica del Maestro Germano Neri); Universi Sonori – Musica tra tradizione popolare, cinema e antiche sonorità (con la supervisione artistica del Maestro Giuseppe Lanzetta). Fino alla fine di ottobre, Mondi Sonori ospiterà molti protagonisti della scena musicale contemporanea italiana e internazionale come: Ginevra Di Marco, voce tra le più raffinate e apprezzate della scena italiana; Faraualla, quartetto vocale femminile pugliese noto per l’originale esplorazione delle tradizioni vocali mediterranee, fra ricerca e sperimentazione sonora; Massimo Popolizio uno dei più grandi attori e registi teatrali contemporanei; Fabrizio Lopresti, attore e regista, impegnato nella divulgazione del teatro civile e nella valorizzazione della parola poetica; Enerbia, gruppo musicale specializzato nella valorizzazione della musica tradizionale dell’Appennino, tra strumenti antichi e atmosfere folk; l’Orchestra da Camera Fiorentina, storica formazione toscana attiva dal 1981, conosciuta per l’ampio repertorio che va dal barocco alla musica contemporanea; l’Orchestra Europa Incanto, impegnata nella promozione della musica classica tra i giovanissimi, protagonista di importanti progetti didattici e divulgativi; Riccardo Tesi, compositore, arrangiatore e virtuoso dell’organetto, tra i maggiori innovatori della musica folk e world italiana; Leonardo Gallucci, chitarrista e compositore, noto per l’uso della chitarra multicorde e per la sua versatilità che spazia tra diversi generi musicali; Barnaby Brown, ricercatore e musicista scozzese, esperto di strumenti antichi e tradizioni sonore celtiche, con una lezione-concerto che coniuga musica antica e archeologia; Stefano Tavernese, polistrumentista (mandolino, violino, banjo e chitarra) e uno dei maggiori esperti di musica nordamericana (old time e bluegrass) in Italia; Fabio Rinaudo, musicista e ricercatore, considerato tra i più autorevoli interpreti italiani della cornamusa irlandese (uilleann pipes) e della musica celtica; Aran e Nora Spignoli Soria, giovani interpreti e ricercatrici, impegnate nella riscoperta e nella valorizzazione delle tradizioni musicali popolari europee. Il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, è parte dell’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione musei nazionali della città di Roma, diretto ad interim da Luca Mercuri. Con la sua ricca collezione di strumenti antichi, e del mondo, crea un connubio naturale tra musica ascoltata e cultura della musica. PROGRAMMA CONGEGNI SONORI (strumenti e incontri) 8 giugno – ore 17 – Pejman Tadayon: Gli strumenti della musica persiana 28 giugno – ore 17 – Barnaby Brown: Le triplepipes gaeliche 14 settembre – ore 17 – Stefano Tavernese: Strumenti della tradizione americana 4 ottobre – ore 17 – Riccardo Tesi: Comporre con strumenti della tradizione 18 ottobre – ore 17 – Leonardo Gallucci: La chitarra multicorde 31 ottobre – ore 17 – Fabio Rinaudo: Le cornamuse d'Europa SCENARI SONORI (spettacoli e concerti) 15 giugno – ore 17.30- Faraualla in Culla e Tempesta 21 giugno – ore 20 – Ginevra Di Marco canta Sepúlveda 28 settembre – ore 17.30 – Massimo Popolizio in La caduta di Troia (con Barbara Eramo, Stefano Saletti e Pejman Tadayon) 19 ottobre – ore 17.30 – Fabrizio Lopresti ed Enerbia?in Così lontano l'azzurro – omaggio a Giorgio CaproniINCANTI SONORI (lirica e divulgazione) 21 settembre – ore 11.30 – La Carmen – Orchestra Europa Incanto 5, 12, 19, 26 ottobre – ore 11.30 – La lirica raccontata ai bambini – Europa Incanto UNIVERSI SONORI (tra tradizione popolare cinema e antiche sonorità) 17 luglio – ore 19.30 – Orchestra da Camera Fiorentina: Un viaggio tra Roma e Buenos Aires 27 settembre – ore 20 – Duo di arpe Aran e Nora Spignoli Soria 11 ottobre – ore 17.30 – Orchestra da Camera Fiorentina: Omaggio al Cinema Italiano Mondi sonori è un progetto finanziato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo nell'ambito del bando "Valorizzazione attività spettacolo dal vivo svolte negli istituti e luoghi della cultura e da parte di soggetti giuridici creati o partecipati dal ministero della cultura che si occupano di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale"