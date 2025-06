Adam e sua madre in Italia, accolti da Tajani a Linate

Roma, 12 giu. (askanews) – Il piccolo palestinese Adam e la madre Alaa Alnajjar, che hanno perso tutta la famiglia in un bombardamento israeliano, sono atterrati all’aeroporto di Milano Linate a bordo di un C-130 dell’aeronautica militare che li ha portati in Italia per ricevere cure assieme ad altri cinque bambini palestinesi accompagnati da loro familiari. Ad accoglierli sulla pista dell’aeroporto il ministro degli Esteri Antonio Tajani insieme, tra gli altri, all’assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso.“Adam e la sua mamma sono arrivati in Italia da Gaza. Con loro altri 17 bambini e 55 familiari. Saremo al loro fianco, offrendogli le migliori cure negli ospedali italiani. Vogliamo fare sempre di più per aiutare la popolazione palestinese, per questo il nostro impegno per la pace è e sarà sempre più forte”, ha scritto Tajani in un post su X (ex Twitter). Il ministro ha affermato in dichiarazioni rilasciate sulla pista a RaiNews24 dopo l’accoglienza, di aver regalato un pallone al piccolo palestinese che è stato subito accompagnato all’Ospedale Niguarda di Milano dove dovrà essere sottoposto a terapie per le fratture alle braccia e lesioni ai nervi riportate a Gaza. “Ci hanno detto cose bellissime”, ha commentato Tajani, “possiamo rimanere in Italia? Certo, siete benvenuti, ho detto io”. Oltre a quello atterrato a Linate, altri due aerei hanno portato in Italia (atterrando a Verona e a Pratica di Mare vicino Roma) in tutto circa 70 palestinesi, di cui 17 bambini. Oltre ai tre che saranno curati in Lombardia, altri saranno presi in carico da strutture sanitarie in Piemonte, e altri a Roma al Bambin Gesù e al Policlinico Umberto I. Con questa operazione, ha detto Tajani, il numero dei palestinesi accolti si sta “avvicinando a 1000”.