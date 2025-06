Referendum,affluenza definitiva Italia al 30,58%. Alle urne in 14 milioni

Roma, 9 giu. (askanews) – L’affluenza definitiva in Italia al referendum sui cinque quesiti su lavoro e cittadinanza si ferma al 30,58%, pari a oltre 14 milioni di elettori che si sono recati alle urne (gli aventi diritto al voto erano in tutto 51.303.216 di cui 5.302.299 all’estero). Il dato definitivo Italia ed Estero insieme (ma qui le sezioni scrutinate sono appena il 10%) è al momento del 30,03%. E’ quanto emerge, sul sito Eligendo che riporta i dati del Viminale, al termine dello scrutinio delle 61.591 sezioni.La regione con l’affluenza più bassa è stato il Trentino Alto Adige con 22,70%, seguito dalla Sicilia con il 23,09% e la Calabria con il 23,81%. L’affluenza più alta, ma comunque sotto la soglia psicologica del 40%, in Toscana con il 39,10% e in Emilia Romagna con il 38,10%.