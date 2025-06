Il Cremlino: la Nato non è strumento di stabilità ma di scontro

Roma, 9 giu. (askanews) – La Nato non è uno strumento per mantenere la stabilità e la sicurezza nel continente, ma è stata creata per il confronto, ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.“Questa (la Nato) non è uno strumento per mantenere la stabilità e la sicurezza nel continente. È uno strumento creato per il confronto e ha mantenuto la sua essenza velata fino ad ora, ora sta mostrando la sua essenza nella realtà”, ha detto Peskov ai giornalisti. L’Alleanza atlantica, dopo aver lasciato cadere tutte le maschere, sta ora dimostrando la sua essenza di strumento di aggressione e scontro, ha insistito il portavoce della presidenza russa.Alla domanda se la Russia schiererà i suoi missili nelle regioni del mondo più vulnerabili dal punto di vista della sicurezza dopo la fine della moratoria, Peskov ha risposto che la Russia dovrà rispondere alle azioni aggressive della Nato.“In un modo o nell’altro, la Russia dovrà reagire a tali azioni espansionistiche e aggressive da parte della Nato e dei paesi membri della Nato, nuovi membri della Nato, a noi ben noti, che si trovano in prossimità dei nostri confini. E, naturalmente, a un certo punto, quando nulla limiterà le nostre azioni, conserveremo questa libertà d’azione per noi stessi”, ha detto.