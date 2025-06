Referendum, alle 12.00 affluenza al 7,42% (definitivo)

Milano, 8 giu. (askanews) – E’ pari al 7,42% l’affluenza al Referendum registrata alle 12.00 di domenica 8 giugno. Secondo quanto emerge dai dati ‘definitivi’ diffusi sul portale Eligendodel Viminale (con tutte le 61.591 sezioni scrutinate) le percentuale più alte si sono registrate in Emilia Romagna (10,93%) e Toscana (10,30%), quelle più basse in Sicilia (4,47%)e Calabria (4,38%).Invece, è pari all”11,88% l’affluenza ai ballottaggi delle elezioni amministrative registrato alle ore12.00 sul portale Eligendo del Viminale. Una percentuale inferiore rispetto al 14,05% fatto segnare allo stesso orario il 25 maggio scorso in occasione del primo turno. (foto d’archivio)