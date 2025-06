Tennis, Coco Gauff vince il Roland Garros femminile

Roma, 7 giu. (askanews) – Dieci anni dopo Serena Williams, Coco Gauff riporta la bandiera degli Stati Uniti sul pennone più alto del Roland Garros battendo 6-7 (5) 6-2 6-4 la numero 1 del mondo Sabalenka in 2 ore e 38 minuti. Per la numero due del mondo si tratta del secondo Slam in carriera dopo gli Us Open 2023: è anche la più giovane a vincere due Major su due superfici diverse dalla Sharapova nel 2006.(segue)