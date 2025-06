M.O., Fratoianni: in piazza chi non vuole essere complice genocidio Gaza

Roma, 7 giu. (askanews) – “È una manifestazione oceanica che travolge tutte le accuse strumentali, quelle più infami, come la presunta ambiguità sull’antisemitismo che abbiamo sentito in questi giorni. Travolge l’infamia di queste accuse in un’enorme emozione e l’emozione è una grande leva della politica”. Lo ha sottolineato il leader di Avs Nicola Fratoianni, a margine della manifestazione per Gaza a Roma.“Oggi in questa piazza – ha proseguito – c’è l’emozione potente dell’indignazione di chi non si rassegna di chi non è disposto a essere complice di fronte al genocidio allo sterminio, alla pulizia etnica, alle catacombe dell’umanità e del diritto internazionale e della democrazia, anche e soprattutto della nostra. Ecco questo dice questa meravigliosa e straordinaria manifestazione”.