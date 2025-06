Lotito: la Nazionale? Mancare un altro Mondiale dramma sportivo”

Roma, 7 giu. (askanews) – “Ho visto la partita di ieri con il telefonino, non compete a me esprimere giudizi. Gravina e Spalletti? Non conosco le dinamiche interne, il risultato testimonia una qualità di gioco che non corrisponde ai fasti del passato”. Così il presidente della Lazio, Claudio al Teatro Regio, sede del Festival della Serie A. All’uscita il numero uno della Lazio parla della debacle Nazionale: “La storia esprimerà i giudizi, mancare un altro Mondiale sarebbe un dramma sportivo e per tutto l’indotto che ne consegue. Per la credibilità del sistema, la qualità: un tempo eravamo ambiti a livello mondiale. Nel momento in cui naufraga un progetto crea un danno a tutto. Io sono il presidente della Lazio, se la squadra va male è colpa mia. Fatevi una domanda e datevi una risposta… Io mi pongo un interrogativo sul fatto che certi risultati si ripetano in modo sistematico e perché non si ripetano più. Ricetta? La mia fa parte del mio personale modo di agire, legata alla valorizzazione del merito. Se il merito tradisce, in forma automatica uno dovrebbe assumere una posizione chiara nell’interesse collettivo altrimenti resta lì a vita”.