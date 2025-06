Regionali, Salvini: a giorni va trovato accordo sui candidati

Milano, 5 giu. (askanews) – “Io conto che il centrodestra a giorni trovi la soluzione per Veneto, Toscana, Campania, Puglia, mentre nelle Marche abbiamo un bravo governatore che va riconfermato, ma ogni giorno che passa è un giorno perso”. Lo ha detto il segretario della Lega e vicce premier Matteo Salvini, in collegamento con un evento de La Verità.“Abbiamo l’ambizione di vincere ovunque, ma i candidati vanno trovati il prima possibile, non a luglio o agosto, anche perchè se voti a ottobre… Secondo me non ci sono battaglie perse. Mettere in discussione il buon governo del Veneto non sarebbe capito dai veneti. Zaia ancora ieri è il governatore più apprezzato d’Italia: garantire lo stesso modello, la stessa squadra e lo stesso equilibrio è cosa buona e giusta. Votano 5 regioni, un centrodestra solido e compatto che comprenda tutti con 5 regioni al voto può ampiamente trovarlo”.