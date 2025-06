Meloni: Italia non isolata, non è ruota scorta Francia-Germania

Roma, 5 giu. (askanews) – “Le persone dotate di senno vedono la realtà delle cose: tutto si può dire tranne che l’Italia sia isolata. Piuttosto ha ritrovato un ruolo da protagonista con l’autorevolezza e la franchezza. Dopo la caduta dell’ultimo governo di centrodestra si è tentato di far passare il messaggio che l’unico ruolo dell’Italia fosse quello di junior partner di Francia e Germania, io sono più ambiziosa. L’Italia deve ricordarsi che è una grande nazione, la cui centralità è riconosciuti se noi ne siamo consapevoli”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro in un evento de ‘La Verità’.“E’ importante – ha proseguito – andare d’accordo e avere buoni rapporti con la Francia e la Germania, ho un buon rapporto con Merz, con Macron abbiamo avuto un lungo bilaterale e le materie su cui lavoriamo sono molte. Ma dobbiamo rivendicare una cooperazione tra pari e autonomia come fanno gli altri. Il nostro ruolo non è quello di ruota di scorta di Francia e Germania. Tutti hanno fatto i conti con la nuova politica estera italiana e questo dimostra che possiamo avere e giocare un altro ruolo, io intendo andare avanti su questa linea”.