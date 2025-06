Libri, il ministro Giuli ospite il 29 giugno a “Passaggi Festival”

Roma, 5 giu. (askanews) – Sarà il ministro della Cultura Alessandro Giuli l’ospite dell’evento speciale della tredicesima edizione di Passaggi Festival di Fano, la manifestazione letteraria dedicata alla saggistica, che si aprirà mercoledì 25 e chiuderà domenica 29 giugno. Il ministro, nella giornata conclusiva del festival, presenterà il suo libro “Antico presente. Viaggio nel sacro vivente” (Baldini + Castoldi) insieme con il giornalista Paolo Conti.Nella città adriatica, che nei cinque giorni di festival si trasformerà in un grande salotto culturale a cielo aperto, saranno presentati 92 libri che spazieranno dalla politica alla filosofia, dalla storia a quelli dedicati a temi economici, dai saggi di sociologia a quelli sul linguaggio, sulla musica, dallo sport alle sfide della scienza. In particolare, il filosofo Armando Massarenti cura la rassegna “I sandali del filosofo”; Claudio Pettinari, già rettore dell’Università di Camerino, la rassegna “La scienza sotto le stelle”, mentre il giovane guru dell’AI Paolo Dello Vicario ha seguito la rassegna “Futuropresente”. Due le mini-rassegne dedicate ai più piccoli: “Piccoli asSaggi” porta la firma della responsabile del Sistema bibliotecario di Fano Valeria Patregnani, mentre “Chiedersi perché” è curata dall’esperta in pratiche filosofiche coi bambini Ippolita Bonci Del Bene. Una selezione di libri è legata al tema di quest’anno: “Nemiche. Le parole che temiamo”, una riflessione incentrata sul tema del linguaggio e sul pericolo di discriminazione, ma anche di censura e autocensura, che nasce dal suo uso.Al programma delle presentazioni librarie si aggiungono visite guidate, laboratori per bambini, masterclass sull’editoria, mostre, pièce teatrali, pratiche di benessere, premiazioni, per un totale di 150 eventi distribuiti in 13 suggestive location tra centro storico e lungomare, aperti a tutti e completamente gratuiti. Quattro i premi assegnati dal festival: il Premio Passaggi 2025 andrà al saggista, filosofo e traduttore Igor Sibaldi (26/6), che presenterà il suo libro “Come non essere stupidi. Esercizi di anticonformismo” (Mondadori), intervistato dalla giornalista e opinionista televisiva Sara Manfuso. Il premio Fuori Passaggi sarà assegnato, sempre giovedì 26, ai Modena City Ramblers, ospiti al festival dove saranno intervistati da Davide Morresi sui loro “racconti resistenti” di “Nati per la libertà” (La nave di Teseo).Il premio giornalistico intitolato alla memoria di Andrea Barbato sarà consegnato, venerdì 27, dall’attrice Ivana Monti Barbato alla direttrice del Quotidiano Nazionale Agnese Pini, a Fano per presentare il suo “La verità è un fuoco” (Garzanti). Infine, la cerimonia di premiazione di Christina Olindo, vincitrice del concorso per graphic-novel “Una Lettura fra le nuvole”, sarà domenica 29, con la partecipazione della presidente di giuria Vanna Vinci. Quattro le mostre, tutte a ingresso gratuito. Due saranno collocate negli spazi della Mediateca Montanari (“Una Lettura fra le nuvole”, mostra di graphic novel, e “Beatles Exhibition”, con rarità e memorabilia “beatlesiane”, curata da Paolo Molinelli di BeatlSenigallia); una all’interno di Passaggi Libri e Caffè (“Parole Illustrate” con disegni dell’artista Maria Speranza Spinaci) e un’ultima (“Tempi D’oro / Gli Artisti Orafi Nella Città), organizzata da “Centrale Fotografia” sarà suddivisa in tre location (Dehors del Caffè Centrale, CentralEdicola e Spazio RIN).Il festival, sostenuto economicamente da Comune di Fano, Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche e da numerosi sponsor privati (mainsponsor Coop Alleanza 3.0), si avvale di uno staff di circa 120 volontari ed è diretto dal giornalista Giovanni Belfiori e da Ludovica Zuccarini.