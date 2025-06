Cinema, “In Perpetuo” di Federico Barassi presentato in sala a Roma

Roma, 4 giu. (askanews) – Dopo la prima in sala a Milano, il film documentario “In Perpetuo” di Federico Barassi sarà proiettato al Cinema Farnese di Roma il 6 giugno alle 19, alla presenza del regista.Selezionato da importanti festival internazionali come il Festival CinemAmbiente di Torino, il Molodist Kyiv International Film Festival e il Festival dei Popoli di Firenze, il docufilm è un viaggio poetico e visivamente potente lungo la costa del Gargano, tra i trabucchi di Peschici e Vieste. “In Perpetuo” racconta un microcosmo sospeso tra mare e terra, in cui questi antichi strumenti da pesca diventano testimoni silenziosi di un rapporto profondo tra uomo, natura e tempo. Il documentario si sofferma sulla quotidianità degli ultimi mastri trabucchisti e dei loro eredi. Prodotto da Dinamo Film con Rai Cinema, è stato realizzato con il supporto di Regione Puglia, Fondazione Apulia Film Commission e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.“I custodi di questi saperi – ha spiegato il regista – non si limitano a raccontare un mestiere, ma incarnano un legame profondo con la natura e con la storia. La pesca con il trabucco, per la sua complessità, non può essere appresa da libri: si impara osservando, ascoltando, vivendo. Questo documentario nasce dal bisogno di preservare una memoria che rischia di andare perduta. Ringrazio i trabucchisti di avermi dato la possibilità di raccontare la loro vita, avvolgendomi nel loro mondo tanto silenzioso quanto pieno di significato”. Dopo la presentazione a Roma, il film sarà proiettato il 10 giugno alle 20:30 al Cinema Massimo di Torino (al 28esimo Festival CinemAmbiente) e il 16 giugno alle 21 al Multicinema Galleria di Bari.