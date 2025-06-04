Campania, a Benevento confronto su innovazione e imprese

Roma, 4 giu. (askanews) – Le storie di imprenditori, artigiani, giovani visionari e istituzioni che ogni giorno sostengono la crescita e il cambiamento del territorio italiano, contribuendo in modo significativo a valorizzare il patrimonio culturale, economico e sociale del paese, sono al centro dell’Italian Excellence Tour di Forbes che arriva ora in Campania.Dopo le tappe a Torino, Palermo, Parma e Barletta, domani giovedÃ¬ 5 giugno il tour di Forbes che celebra il talento, l’innovazione e l’impegno di chi contribuisce a costruire un Paese sempre piÃ¹ competitivo e proiettato verso il futuro sarÃ ospitato all’Hotel Antum di Benevento. “Dopo il successo delle tappe precedenti, siamo felici di approdare a Benevento, un territorio che vanta una solida tradizione industriale e un tessuto imprenditoriale in costante evoluzione – dichiara Nicola Formichella, amministratore delegato di Forbes Italia -. Le province di Benevento e Avellino rappresentano un ecosistema fertile per l’innovazione, grazie alla presenza di imprese d’eccellenza nei settori dell’agroalimentare, della meccanica, dell’edilizia sostenibile e dei servizi avanzati. RealtÃ capaci di generare valore, creare occupazione e proiettarsi con successo sui mercati internazionali”.L’evento, che inizierÃ alle ore 15.30, si aprirÃ con un’intervista al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, seguita dall’intervento introduttivo di Nicola Formichella. A seguire, il pomeriggio sarÃ scandito da tre tavole rotonde tematiche: una su agroalimentare e ambiente, un confronto sul ruolo dell’innovazione nella salvaguardia del territorio e nella valorizzazione delle produzioni locali; poi su innovazione e sostenibilitÃ , una riflessione sul futuro dell’industria e dei servizi, tra nuove tecnologie, modelli green e strategie per la competitivitÃ ; e infine le strategie di valorizzazione, focus sul capitale umano e sulle energie emergenti che rappresentano il motore della crescita locale. Il momento conclusivo dell’evento sarÃ moderato da Enzo Argante, giornalista di Forbes Italia, con un format dedicato alle startup piÃ¹ innovative del territorio, vetrina d’eccellenza per raccontare idee, progetti e visioni capaci di generare impatto e prospettive concrete di sviluppo. L’evento si chiuderÃ con una light dinner, altra occasione di networking tra imprenditori, manager, investitori e rappresentanti delle istituzioni.