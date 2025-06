Rai, “Quello che i libri non dicono”, nuovo podcast di Anna Carlucci

Roma, 3 giu. (askanews) – Disponibile dal 3 giugno la serie podcast Original RaiPlay Sound di Anna Carlucci “Quello che i libri non dicono”, un viaggio in cinque tappe per esplorare il lato nascosto della scrittura e della vita degli autori. Ideato e condotto da Anna Carlucci, con la collaborazione autoriale di Maria Cristina Maselli e Fabio Zito, il podcast invita l’ascoltatore a scoprire le storie, le ispirazioni e i conflitti che alimentano la creazione letteraria. Ogni episodio di circa 30 minuti vuole ricordare che “ogni libro è una porta aperta su mondi narrativi e tematiche che parlano al presente”.Vi siete mai chiesti cosa passa per la mente di uno scrittore durante la gestazione di un libro? Come nasce l’idea su cui uno scrittore investirà mesi di vita? E cosa c’è scritto fra le righe di un testo? Anna Carlucci, autrice e conduttrice di “Quello che i libri non dicono”, intervista una serie di cinque autori andando oltre le parole scritte. Il podcast consentirà di conoscere meglio gli autori come persone e come artisti. Inoltre, vedremo come ogni libro apra porte inaspettate su tematiche e situazioni care allo scrittore che, senza rivelare troppo della trama, con aneddoti e riflessioni, ci racconterà il “dietro le quinte” della sua opera. Nella prima puntata, “Vitamia” di Alberto Matano. Un romanzo di formazione ambientato tra la Sicilia e Roma negli anni ’90. Un racconto sull’amore, la famiglia, la libertà e la forza del ricordo; nella seconda, “L’invidia del pene” di Marzia Roncacci. Tra consigli pratici su carriera e relazioni, si esplorano le sfide delle donne nel mondo del lavoro e le tappe dell’emancipazione femminile in Italia a partire dagli anni ’60. Si prosegue con “Sigismondo e Isotta” di Maria Cristina Maselli. Un amore leggendario tra storia e arte, nella Romagna del Rinascimento. Il romanzo riporta in vita due figure storiche attraverso la bellezza del Tempio Malatestiano. Nella quarta puntata “Amico – L’estate che cambiò tutto” di Massimiliano Ossini. Due tredicenni e un’estate sui Monti Sibillini. Un’esperienza di crescita e scoperta in una natura che insegna e trasforma. Quinta puntata su “Shukran” di Giovanni Terzi. Una storia vera e drammatica che intreccia etica, guerra e medicina. Il coraggio di un chirurgo siriano che salva la vita al figlio del suo nemico.