Cinema, Gia Coppola ospite del Filming Italy Sardegna Festival

Roma, 3 giu. (askanews) – Il Filming Italy Sardegna Festival ha annunciato la partecipazione di Gia Coppola, che sarà ospite dell’ottava edizione del Festival, in programma dal 19 al 22 giugno a Cagliari e al Forte Village. Quest’anno ci sarà una pre-apertura la sera del 18 giugno e una sezione speciale di film che verrà proiettata per gli studenti dal 23 fino al 28 giugno al Notorious Cinemas Cagliari.Regista, sceneggiatrice e fotografa, Gia Coppola è una delle voci più autentiche e raffinate del cinema indipendente contemporaneo. Membro della leggendaria famiglia Coppola, negli anni ha saputo conquistare una propria identità artistica attraverso uno stile visivo elegante, intimo e profondamente empatico. Proprio per la sua sensibilità artistica, capace di coniugare tradizione e modernità, eredità familiare e ricerca personale, il Festival le conferirà il Women Power Excellence Award. “Siamo felicissimi e onorati di accogliere Gia Coppola al Filming Italy Sardegna Festival” ha dichiarato Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival. “Gia rappresenta una delle nuove frontiere del cinema d’autore internazionale, capace di raccontare con uno sguardo unico e profondo le contraddizioni dell’animo umano e le trasformazioni della società contemporanea. La sua presenza è motivo di grande orgoglio per il nostro Festival e un segno tangibile del legame sempre più forte tra il cinema americano e il nostro Paese”.In questa occasione, la regista presenterà il suo ultimo film, “The Last Showgirl”, con protagonista una sorprendente Pamela Anderson in un ruolo intenso e lontano dagli stereotipi. Il film – distribuito in Italia il 3 aprile da Be Water Film in collaborazione con Medusa Film – racconta infatti la storia di una ex showgirl di Las Vegas che affronta una seconda possibilità nella vita, tra rimpianti, riscoperte e nuove consapevolezze. Una pellicola emozionante e sincera, che segna una svolta nella carriera di Pamela Anderson, acclamata per la sua intensa interpretazione. Il Filming Italy Sardegna Festival si conferma ancora una volta un punto di riferimento internazionale per il dialogo tra le culture cinematografiche e la promozione del talento femminile dietro la macchina da presa.La manifestazione, giunta all’ottava edizione, si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta cinema e televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. Anche quest’anno il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village.