M.O., Conte: Governo dà copertura a Netanyahu e Tajani spara fesserie

Roma, 31 mag. (askanews) – “Tajani anziché chiedere scusa agli italiani per le astensioni all’Onu, per la vergognosa copertura politica e militare e le strette di mano dei membri del Governo a Netanyahu che ha trucidato 60 mila palestinesi, oltre 15 mila bambini, ora si mette a sputare veleno su noi che alziamo la voce e scendiamo in piazza contro un genocidio: dice che è solo ‘propaganda’ e che non abbiamo proposte. Le proposte le facciamo da un anno e mezzo: embargo totale delle armi a Israele, sanzioni al Governo criminale di Netanyahu, riconoscimento della Palestina, revisione accordo Ue-Israele, interruzione memorandum per la cooperazione militare Italia-Israele e così via. Tutte cose su cui Meloni, Tajani e soci votano contro”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del M5S, Giuseppe Conte. (Segue)