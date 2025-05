Fratelli d’Italia denuncia: odio social verso Meloni e la sua bambina

Roma, 31 mag. (askanews) – “Il livello di odio verso Giorgia Meloni e la sua bambina è inaccettabile. La solidarietà non basta più: ora serve una risposta esemplare. La critica politica è una cosa, ma l’odio umano, e ancor più verso i bambini, non può avere diritto di cittadinanza”. Lo ha scritto Galeazzo Bignami, presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, pubblicando un post social (il nome dell’autore non è visibile) nel quale si legge “Auguro alla figlia della Meloni la stessa sorte della ragazza di Afragola”. Il riferimento è al recente assassinio della 14enne Martina Carbonaro. “Esprimo la mia forte solidarietà al presidente Giorgia Meloni per le ignobili minacce rivolte ai suoi affetti più cari. Stiamo effettuando tutte le verifiche utili a individuare l’identità dell’autore di questo atto indegno. Le autorità preposte sapranno adottare provvedimenti esemplari: nessuna tolleranza verso la violenza”. Così in una nota il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in relazione al post social (il nome dell’autore non è visibile) ripubblicato, tra gli altri, dal presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, per denunciarne il contenuto. L’autore del post sarebbe un dipendente del Miur.