Al via “Cartoons On The Bay”, Pescara capitale dell’animazione

Pescara, 29 mag. (askanews) – Giornata inaugurale oggi per “Cartoons On The Bay”, Festival dell’animazione, della transmedialità e delle meta arti, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara. Il taglio del nastro c’è stato stamattina all’Aurum di Pescara, alla presenza del presidente de Regione Abruzzo Marco Marsilio, e del sindaco di Pescara Carlo Masci, per dare il via a una quattro giorni con oltre 80 ospiti, star internazionali, incontri sui grandi temi del mondo dell’animazione, eventi aperti al pubblico e alle scuole in una 29esima edizione che avrà come tema l’intelligenza artificiale, ponendo al centro il rapporto tra tecnologia creatività, animazione e linguaggio audio visivo.Diretto da Roberto Genovesi, “Cartoons On The Bay” ha come main partner Rai Kids, RaiPlay, Rai Radio Kids e Rai Radio 2. L’edizione 2025 di Cartoons On The Bay assegnerà due Career Award, a Quentin Blake e a Rob Minkoff, il Pulcinella Special Award a Noah Falstein e al programma di Rai Radio 2 “610”, il Pulcinella Studio of the year a Eaglet Films, il Pulcinella Transmedia Award a The Angry Birds x Legends, il Pulcinella Diversity Award a Barbie (Mattel). Alla straordinaria carriera di Quentin Blake, narratore visivo, è dedicata la mostra “Quentin Blake: L’arte di dare vita all’immaginazione”, nella sala Europaurum. La sala Gabriele D’Annunzio ospiterà invece “Lillo Modellista fra storico e fantasy” per raccontare la passione di Lillo Petrolo, comico, musicista e attore, per il mondo dell’arte modellistica. L’emiciclo esterno dell’Aurum accoglierà famiglie e appassionati nello spazio “Cartoons on the Bay Fun & Comics” realizzato in collaborazione con Funside Games Academy e Scuola Internazionale di Comics, con eventi dimostrativi, sessioni di gioco e performance di artisti.In Piazza della Rinascita le dirette di Rai Radio 2: “Numeri UNI” con il duo comico Maria Di Biase e Corrado Nuzzo (venerdì 30 maggio alle 15.30) e “610” con Lillo, Greg e Carolina Di Domenico (sabato 31 maggio alle 10.30). Attesa tra i più piccoli per l’incontro con le star di Rai Yoyo, da Maia a Bing, da Bluey a Peppa Pig (sabato 31 maggio alle 18) e per il Winx 20th Celebration Show! (sabato alle 19)Imperdibili gli eventi di prima serata. Venerdì alle 21 concerto di Banco del Mutuo Soccorso con “Storie Invisibili – Tour 2025”, mentre sabato, alla stessa ora, in scena ci saranno Greg & the Frigidaires. Il Festival celebra inoltre quest’anno la creatività dei Paesi Nordici (Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Islanda).