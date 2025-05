Ucraina, Intelligence Usa (Dia): Putin pronto combattere fino 2025

Milano, 24 mag. (askanews) – Il presidente russo Vladimir “Putin considera la guerra in Ucraina una lotta esistenziale contro l’Occidente che determinerà il posto della Russia nel mondo, la presa del potere di Putin e la sua eredità storica. Putin rimane fiducioso nella vittoria finale della Russia in Ucraina ed è pronto a ricorrere alla forza militare almeno fino al 2025”. Si tratta di un estratto della Valutazione delle minacce mondiali del 2025 per l’americana Defense Intelligence Agency (DIA) e presentata giovedì scorso alla sottocommissione per l’intelligence e le operazioni speciali della Camera dei rappresentanti.Si afferma che la valutazione del rapporto della DIA ha lo scopo di “comunicare non solo quelle che consideriamo le minacce attuali, ma anche di mettere in luce le tendenze e le minacce future che dobbiamo affrontare”. Nel rapporto che valuta le minacce globali nel 2025, si legge che la Russia teme un conflitto diretto con la Nato, poiché ritiene di non riuscire a sconfiggere l’Alleanza in uno scontro armato convenzionale. “Tuttavia, Mosca rimane pienamente in grado di impiegare capacità asimmetriche contro gli Stati Uniti e i suoi alleati, comprese campagne informatiche e di informazione, e in definitiva possiede una capacità di minaccia esistenziale con le sue forze nucleari strategiche in grado di raggiungere il territorio nazionale statunitense. La guerra in Ucraina rientra negli obiettivi più ampi di Putin: recuperare il prestigio e l’influenza globale che, a suo avviso, la Russia ha perso con il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 ed esercitare il controllo sugli ex stati sovietici” si legge.Nel 2025, la Russia prevede di spendere almeno 150 miliardi di dollari in spese legate alla difesa e alla sicurezza, con un aumento del 19%, al netto dell’inflazione, rispetto al 2024 e che rappresenterà circa il 40% del bilancio federale russo, dice il rapporto. Mosca appare soddisfatta dell’attuale strategia di avanzamento, quindi sembra probabile che nel 2025 continuerà ad aderirvi per indebolire la capacità e la volontà dell’Ucraina di resistere, di attendere il sostegno occidentale e, in ultima analisi, di imporre le condizioni desiderate per una soluzione pacifica. “Almeno dal gennaio 2024, sabotatori filo-russi sono stati collegati a vari complotti di incendi dolosi, sabotaggi e omicidi contro obiettivi militari e civili in Europa, in un continuo tentativo di minare la coesione occidentale e il sostegno all’Ucraina. La Russia probabilmente considera un’escalation diretta contro la NATO controproducente per i suoi obiettivi di guerra, mentre il campo di battaglia generale tende lentamente a suo favore, e continuerà invece a ricorrere ad azioni segrete, operazioni di informazione, cyber e proxy in risposta al sostegno occidentale all’Ucraina” si legge.“Putin è quasi certamente impegnato a raggiungere la vittoria in Ucraina, e i suoi obiettivi rimangono pressoché invariati dall’inizio della guerra: la neutralità ucraina e un’ulteriore spartizione dello Stato ucraino” aggiunge il rapporto. In assenza di un accordo negoziato o, in alternativa, di un solido aiuto occidentale, le prospettive sul campo di battaglia probabilmente continueranno a evolversi lentamente a favore della Russia fino al 2025, sebbene i progressi russi sul campo di battaglia stiano rallentando e continuino a verificarsi a scapito di elevate perdite di personale e attrezzature. Dall’inizio della guerra, la Russia ha perso almeno 10.000 veicoli da combattimento terrestri, tra cui oltre 3.000 carri armati, oltre a quasi 250 aerei ed elicotteri e oltre 10 navi militari.