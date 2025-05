Che gusto c’è il nuovo brano di Fabri Fibra Feat. Tredici Pietro

Milano, 23 mag. (askanews) – E’ disponibile da oggi in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica “Che gusto c’è”, il nuovo singolo di Fabri Fibra https://epic.lnk.to/CGCE. Il brano, che vede Fibra collaborare per la prima volta con Tredici Pietro, è il primo estratto da “Mentre Los Angeles brucia”, l’atteso nuovo album in uscita in uscita il prossimo 20 giugno.Era dallo scorso anno, con l’uscita di “In Italia”, che Fabri Fibra non pubblicava nuova musica fatta eccezione per le collaborazioni con altri artisti. Se il buongiorno si è visto con il Red Bull 64 Bars (dove aveva fatto un piccolo spoiler ammettendo: “Sta cominciando il caldo e c’ho il disco in uscita, Compra il biglietto che ti aspetto in prima fila”), ora questo primo singolo (prodotto da Marz & Zef e scritto da Fibra, Davide Petrella e Zef) è pronto a inaugurare un nuovo capitolo per l’artista capace di influenzare con la sua musica più di una generazione. “Siamo tutti cantanti (sì) ma non ci sono canzoni (no!), Siamo tutti importanti (sì) dov’è che sono i coglioni? (Boh!)” canta la premiata ditta Fabri Fibra & Tredici Pietro, due generazioni diverse che hanno trovato nel rap un linguaggio comune, un linguaggio che è arrivato anche al pubblico non solo di fan e appassionati del genere.“«Che Gusto C’è» è, per certi versi, il capitolo successivo di «Propaganda» non solo perché è stato fatto dallo stesso team di produzione – racconta Fibra – ma perché anche in questo caso fotografa la società attuale, l’Italia di oggi, un paese dove il rap è in classifica ma non viene capito dal mainstream e l’invidia sociale porta a sminuire i risultati personali che vengono raggiunti. Sembra sempre ci sia qualcuno che sta meglio di te, che guadagna di più e solo se ti stacchi dallo schermo ti rendi conto che nel mondo reale trovi un po’ di pace (tanto che nel testo dico «guarda il mare» ossia guarda la realtà). Musicalmente parlando la base è prodotta da Marz e Zef ed è a tutti gli effetti rap italiano sia per il ritmo che per i suoni che per le atmosfere. Non è una formula ricopiata dal rap americano. Parlando del featuring: “Sono felice di collaborare con Tredici Pietro che è parte della nuova scena rap italiana ma allo stesso tempo è capace di avere delle melodie molto interessanti. Ha una voce molto credibile e una motivazione molto forte che danno valore alle parole che canta nel ritornello”. “Mentre Los Angeles brucia”, l’11mo album della carriera di Fibra, è già preordinabile in versione Cd (in uscita il 20 giugno) e in versione vinile e Cassetta (in uscita il 27 giugno). L’album (pubblicato da Epic Records/Sony Music Italy) sarà disponibile dal 20 giugno anche in tutte le piattaforme digitali. Già sold out l’edizione doppio vinile. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link: https://epic.lnk.to/MLAB.“Ho iniziato a lavorare a questo disco 2 anni fa a Santa Monica. Pietrino (Chef P) ed io abbiamo iniziato ad ascoltare alcune basi e a mettere insieme così il primo scheletro del nuovo lavoro – ha raccontato Fabri Fibra – Ricordo che dovevo tornare in Italia ma una tempesta si era abbattuta sulla città e rimasi bloccato a LA per giorni. Tra gennaio e febbraio di quest’anno mi sono chiuso in studio per chiudere l’album cercando, tra i tanti brani a cui avevo lavorato, di comporre il puzzle perfetto. Ascoltavo e riascoltavo le tracce in continuazione, chiuso nella mia bolla senza guardare cosa stava accadendo fuori dalla porta del mio studio. Un giorno accendo la tv e vengo investito dalle notizie che arrivavano da Los Angeles e dalla voce di un servizio al telegiornale che dice: “Mentre Los Angeles Brucia è morto David Lynch”. Mi sono reso conto di quanto le nostre vite siano ciniche ed egoriferite al punto che anche mentre una città brucia, un paese viene bombardato o si combatte una guerra in un posto lontano da noi nel mondo noi continuiamo ad andare avanti con la nostra solita vita, abitudinaria e al sicuro. mi sono domandato: Mentre il mondo va a puttane, e ci succede qualunque cosa attorno, noi cosa facciamo?” Le canzoni del nuovo album faranno sicuramente capolino nella scaletta del Festival tour 2025 che vedrà Fabri Fibra tornare sul palco a più di due anni di distanza dall’ultimo live e fare tappa nei principali Festival estivi italiani. A queste date si aggiungono due appuntamenti unici: il 7 luglio al Circo Massimo di ROMA e il 30 settembre all’Unipol Forum di Milano.