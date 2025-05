Ucraina, Rubio: l’Europa vuole la guerra, gli Usa la pace, il mondo sottosopra

Roma, 20 mag. (askanews) – Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha dichiarato che, durante il suo viaggio a Roma, ha raccolto opinioni secondo le quali l’Europa vorrebbe la guerra, mentre gli Stati uniti desiderano la pace, in un rovesciamento della situazione più consueta. Il capo della diplomazia Usa ne ha parlato durante la cena del consiglio del Kennedy Center alla Casa Bianca, organizzata dal presidente Donald Trump.“Uno dei cardinali che ho incontrato, signor Presidente, il giorno prima della Messa papale, mi ha detto: ‘Sa, per noi è molto insolito avere un presidente americano che vuole la pace, mentre alcuni europei parlano sempre di fare la guerra’. Quindi, nella loro mente, è un po’ il mondo sottosopra”, ha detto Rubio. Rubio ha aggiunto che Trump non vuole rendere necessario un forte aumento della spesa per la difesa: gli stessi fondi potrebbero essere investiti nello sviluppo economico.