Due cicloni in arrivo: piogge e temperature sotto la media

Milano, 20 mag. (askanews) – Il mese di maggio non si vuole calmare, altri due cicloni in arrivo sul nostro Paese. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma un mese piovoso e con temperature sotto media, specie al Nord dove sembra di tornare al maggio 2019 quando un’irruzione polare portò fenomeni quasi invernali.Nelle prossime ore un ciclone di provenienza iberica causerà, intanto, altre piogge al Nord e al Centro, specie tra Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud vivremo ancora uno spiraglio di vera Estate con punte di 32-35°C in Sicilia e 28°C tra Sardegna, Calabria e Puglia. Questo ciclone sarà il meno intenso dei due in arrivo e comunque porterà qualche fenomeno forte e con possibile grandine, più probabile al Nord-Ovest e in Toscana. Nella giornata di mercoledì, il primo ciclone spagnolo si sposterà verso i Balcani provocando ancora dei rovesci su Nord-Est e regioni centrali adriatiche. Altrove vivremo una tregua nell’attesa del ciclone polare.Ebbene sì, un lobo del vortice polare si staccherà dal Polo Nord e si fionderà velocissimo dentro il cuore dell’Europa nella giornata di giovedì: non si escludono nevicate in Baviera fino ai 1000 metri e fino ai 1900 metri anche sulle nostre Alpi di confine. La nota più rilevante di questo schiaffo polare, atteso giovedì anche sul nostro Paese, è la possibilità di fenomeni violenti al settentrione, quali grandine, supercelle e tornado non esclusi. Vista l’importanza della previsione, dovremo aspettare quantomeno le prossime emissioni modellistiche per avere tutti i dettagli e le conferme, ma l’irruzione dal Polo Nord sembra decisamente eccezionale per la terza decade di maggio. Siamo quasi in Estate e ancora arrivano masse d’aria di stampo invernale. La nota più importante non sarà comunque il calo delle temperature (localmente sotto i 20 gradi di massima), ma la possibilità di fenomeni violenti a causa dello scontro di masse d’aria quasi invernali con quelle quasi estive che tentano di impossessarsi dell’Italia.Monitoriamo dunque il passaggio del ciclone spagnolo in queste ore, poi per giovedì controlleremo bene la potenza e la modulazione di questo schiaffo polare in probabile arrivo nel cuore del Continente e in parte anche in Italia.