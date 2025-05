Il governo ha impugnato la legge sul terzo mandato in Trentino, Salvini: questioni locali. Fugatti: atto pesante

Roma, 19 mag. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge trentina sul terzo mandato. La Lega ha votato contro in Consiglio dei ministri sulla decisione. L’impugnativa è stata approvata.L’impugnazione da parte del Consiglio dei ministri della legge trentina sul terzo mandato è “un atto istituzionale molto pesante contro le prerogative dell’autonomia trentina, con una chiara valenza politica, nel senso che le autonomie speciali, come la Corte costituzionale ha anche detto tra le righe nella sentenza sulla Campania, hanno potere legislativo oltreché esclusivo su questa materia, ecco che quindi riteniamo questo un atto contro il Trentino e contro l’autonomia del Trentino. Nei prossimi giorni valuteremo il da farsi”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a margine del Festival delle Regioni. “Nessun problema, questioni locali”. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, ha risposto così nel corso di una conferenza stampa sul Ponte sullo Stretto alla domanda su contrasti nel governo emersi in Consiglio dei ministri sul terzo mandato dei governatori.L’impugnazione da parte del Consiglio dei ministri della legge trentina sul terzo mandato “ha una valenza tecnica per allineare i diritti della cittadinanza attiva in sede di elezione. Tutto qui”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine del Festival delle Regioni. “Dopo essersi spaccati più volte sulla politica estera, ora la maggioranza esplode anche sulle questioni interne. La Lega si ribella all`impugnazione da parte del Consiglio dei ministri della legge trentina sul terzo mandato. In Friuli Venezia Giulia gli assessori leghisti e di Forza Italia rimettono le deleghe e Fedriga si prende 48 ore di tempo. Il centrodestra è allo sbando: più impegnato a litigare sulle poltrone che a risolvere i problemi degli italiani. Si prendono a schiaffi fra alleati, mentre i cittadini fanno i conti con inflazione, sanità al collasso e stipendi da fame. Questo governo fa finta di stare in piedi, ma l`unica cosa che riescono a fare ormai è la propaganda”. Così Alessandro Zan, componente della segreteria nazionale ed europarlamentare del Pd.