Calcio, classifica serie A, Questa sera il turno alle 20.45

Roma, 18 mag. (askanews) – Due volte in vantaggio, due volte rimontato. E infine anche ribaltato. Il Genoa non chiude al meglio – almeno dal punto di vista del punteggio – a Marassi, perdendo 3-2 contro l’Atalanta nella penultima giornata di serie A. Non basta la doppietta di Pinamonti, due volte pareggiata dai gol di Sulemana e Maldini. All’89’, poi, il gol che vale i tre punti per la Dea lo segna il grande ex Retegui. Questa sera alle 20.45 si completa il turno con questo programma:Cagliari-Venezia, Fiorentina-Bologna, Genoa-Atalanta, Hellas Verona-Como, Inter-Lazio, Juventus-Udinese, Lecce-Torino, Monza-Empoli, Parma-Napoli, Roma-Milan. Classifica: Napoli 78, Inter 77, Atalanta 74, Lazio, Juventus 64 Roma 63, Bologna 62, Milan 60, Fiorentina 59, Como 48, Torino, Udinese 44, Genoa 40, Cagliari, Verona 33, Parma 32, Venezia 29, Empoli, Lecce 28, Monza 18.38esima giornata Atalanta-Parma, Bologna-Genoa, Como-Inter, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Milan-Monza, Napoli-Cagliari, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina, Venezia-Juventus