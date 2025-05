Jasmine Paolini riscrive la storia del tennis e vince gli Internazionali d’Italia

Roma, 17 mag. (askanews) – Jasmine Paolini riscrive la storia agli Internazionali d’Italia. La tennista toscana è la nuova campionessa femminile, la prima italiana da Raffaella Reggi nel 1985. Un digiuno di 40 anni spezzato da Jasmine che in finale ha battuto l’americana Coco Gauff, n. 3 al mondo, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 29 minuti. Una partita praticamente perfetta di Paolini: intensità e solidità nello scambio da profondo, ma soprattutto uno schema tattico impeccabile. Jasmine conquista il terzo titolo Wta in carriera, il secondo 1000 dopo Dubai 2024. “È un’emozione enorme, me la sto godendo al massimo – ha spiegato Jasmine Paolini, vincitricedegli Internazionali di tennis, a Sky Sport – Sono contenta: sono entrata in campo con le idee chiare, ho giocato un buon tennis e facevo scorrere bene la palla. Grazie al presidente Mattarella, sono felice della sua presenza: noi siamo andati al Quirinale e lui è venuto qui al Foro Italico. Grazie a tutti, oggi il supporto è stato impressionante”.