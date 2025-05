Per l’insediamento di Papa Leone XIV leader da tutto il mondo

Roma, 17 mag. (askanews) – Saranno oltre 180 le delegazioni ufficiali straniere presenti a Roma in occasione della messa solenne di inizio pontificato di Papa Leone XIV in Piazza San Pietro. Tra capi di Stato, di Governo e rappresentanti delle principali istituzioni internazionali, si prevede un imponente afflusso di autorità da ogni parte del mondo.A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance, mentre da Bruxelles sono confermate la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Attesi i principali leader europei: tra i primi a confermare, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer. Per il Regno Unito, non sarà presente Re Carlo né il principe William (che aveva rappresentato la corona ai funerali di Papa Francesco), ma arriverà il principe Edoardo, duca di Edimburgo, accompagnato dalla moglie Sophie.Confermata dalla Spagna la presenza di Re Felipe VI e della Regina Letizia. Dal Belgio, tornano a San Pietro anche Re Filippo e la Regina Mathilde, presenti già ai funerali di Papa Francesco. Presenti anche il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz, succeduto a Olaf Scholz; il primo ministro canadese Mark Carney, e il premier australiano Anthony Albanese, recentemente rieletto. Da Israele è atteso il presidente Isaac Herzog.Non ci sarà invece il presidente argentino Javier Milei, inizialmente dato per presente ma trattenuto in patria da impegni elettorali. Dubbi anche sulla presenza di alcune teste coronate europee, come la principessa Carolina di Monaco. Il clima è carico di aspettative internazionali: la presenza di tanti leader può favorire colloqui diplomatici paralleli, in un momento delicato per la pace globale, tema al centro del primo messaggio pubblico del nuovo Pontefice. E in questo contesto resta da sciogliere l’interrogativo sulla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.