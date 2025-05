Papa Leone XIV: contro le fake news e le parole gridate educare al senso critico

Roma, 17 mag. (askanews) – In un contesto di forti polarizzazioni, nel quale “c’è poco dialogo attorno a noi, e prevalgono le parole gridate, non di rado le fake news e le tesi irrazionali di pochi prepotenti”, è fondamentale il ruolo della Dottrina Sociale della Chiesa, “strumento di pace e di dialogo per costruire ponti di fraternità universale”. Lo sottolinea Papa Leone XIV nel suo discorso ai membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, ricevuti nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico in occasione della loro conferenza internazionale annuale.E spiega – come riportano i media vaticani – che va riscoperto e coltivato “il mandato di educare al senso critico” e “l’incontro e l’ascolto dei poveri, tesoro della Chiesa e dell’umanità, portatori di punti di vista scartati, ma indispensabili a vedere il mondo con gli occhi di Dio”. Nati e cresciuti “lontano dai centri di potere”, sono i continuatori e attualizzatori della Dottrina sociale, “espressione delle periferie esistenziali in cui resiste e sempre germoglia la speranza. Vi raccomando di dare la parola ai poveri”. E’ fondamentale, ribadisce Leone XIV citando le sue prime parole la sera dell’elezione, aiutarci gli uni gli altri, “a costruire ponti, con il dialogo, con l’incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo sempre in pace”. Lo è in un tempo di “policrisi” come lo ha definito Papa Francesco, “in cui convergono guerre, cambiamenti climatici, crescenti disuguaglianze, migrazioni forzate e contrastate, povertà stigmatizzata, innovazioni tecnologiche dirompenti, precarietà del lavoro e dei diritti”. “C’è oggi un bisogno diffuso di giustizia, una domanda di paternità e di maternità, un profondo desiderio di spiritualità, soprattutto da parte dei giovani e degli emarginati, che non sempre trovano canali efficaci per esprimersi. C’è una domanda crescente di Dottrina Sociale della Chiesa a cui dobbiamo dare risposta”, dice ancora il Pontefice.Nelle questioni sociali, sottolinea il Papa, la Dottrina sociale della Chiesa “non vuole alzare la bandiera del possesso della verità, né in merito all’analisi dei problemi, né nella loro risoluzione”. E’ allora urgente mostrare che esiste un altro significato dell’espressione “dottrina”, “senza il quale anche il dialogo si svuota”: i suoi sinonimi possono essere “scienza”, “disciplina”, o “sapere”. “Così intesa, ogni dottrina si riconosce frutto di ricerca e quindi di ipotesi, di voci, di avanzamenti e insuccessi, attraverso i quali cerca di trasmettere una conoscenza affidabile, ordinata e sistematica su una determinata questione. In questo modo una dottrina non equivale a un’opinione, ma a un cammino comune, corale e persino multidisciplinare verso la verità”, ha concluso Leone XIV.