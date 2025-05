Tv, le Winx sbarcano in Giappone all’Expo di Osaka

Roma, 15 mag. (askanews) – Le Winx arrivano all’Expo di Osaka. La serie animata made in Italy Winx Club, prodotta da Rainbow e nata dall’estro di Iginio Straffi, incontrerà per la prima volta il pubblico giapponese con un evento dedicato all’animazione come ponte tra culture.Il Gruppo Rainbow, nato dallo studio di produzione omonimo fondato nel 1995 da Straffi e pioniere dell’animazione italiana nel mondo, porterà per la prima volta in Giappone l’eccellenza creativa made in Marche che è riuscita a conquistare milioni di spettatori. A 30 anni dalla fondazione, è oggi il principale studio europeo di animazione, con un portfolio distribuito in oltre 150 paesi. Il suo successo più celebre è Winx Club, saga fantasy animata incentrata su sei fate adolescenti alle prese con amicizie, sfide e avventure magiche, in un universo che mescola stile, avventura e messaggi positivi. Dal 2004, le Winx sono vere e proprie ambasciatrici globali dell’animazione made in Italy e in occasione della settimana dedicata alla Regione Marche “Ars: Genio e Capacità Made in Marche”, il 2 giugno Rainbow presenterà a Osaka un evento che coinvolgerà il pubblico trasportandolo tra passato, presente e futuro. Alle ore 14, presso l’Auditorium di Palazzo Italia, Iginio Straffi guiderà il pubblico in un talk che ripercorrerà la storia dello studio e il fenomeno globale del Winx Club, svelando curiosità e visioni creative che hanno reso questo brand un cult per milioni di bambini e adolescenti in tutto il mondo.Seguirà la cerimonia di premiazione dei vincitori del contest artistico internazionale dedicato ad artisti italiani e giapponesi specializzati in fumetto e design, che hanno interpretato le Winx, integrando elementi visivi della cultura giapponese – dal Kawaii al tratto Manga. Un progetto che desidera celebrare la cultura italiana e giapponese tramite un processo di ibridazione tra visione artistica e linguaggi visivi contemporanei. Le due illustrazioni vincitrici, una per ogni Paese, saranno premiate da Straffi: il vincitore giapponese volerà in Italia per visitare i Rainbow Studios e partecipare al Rimini Comics, mentre quello italiano sarà ospite in Giappone con visita all’Osamu Tezuka Manga Museum.Ci sarà inoltre la presentazione del primo “Winx Cosplay Club” giapponese e l’approfondimento sulla community globale di cosplay Winx, guidata da Daniela Aiko. Il Winx Cosplay Club è la community ufficiale mondiale che unisce tutti i cosplayer della saga con contest, raduni e attività nei più importanti festival della cultura pop. A concludere l’evento, saranno svelate le prime immagini in anteprima esclusiva della nuova stagione reboot di Winx Club, in arrivo su Netflix da ottobre 2025 in tutto il mondo, incluso il Giappone. Una nuova serie che riparte dalle origini della saga per regalare avventure inedite ai fan affezionati e a una nuova generazione.